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12 de junio de 2026

AGIA Y SEREMI DE HACIENDA FORTALECEN AGENDA DE TRABAJO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE MAGALLANES

La reunión se enmarcó en la agenda de trabajo que AGIA mantiene con las nuevas autoridades regionales, buscando contribuir al desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento del ecosistema productivo de la zona austral del país.

AGIA - SEREMI DE HACIENDA

La directiva de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes sostuvo una reunión de trabajo con la Secretaria Regional Ministerial de Hacienda de Magallanes, con el objetivo de abordar desafíos y oportunidades para el fortalecimiento del sector productivo regional.

 
En el encuentro participaron el presidente de AGIA, César Alderete; el vicepresidente, Juan Ramón Cárdenas; y el seremi de Hacienda, Manuel José Correa, quienes coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre el mundo público y privado para impulsar el crecimiento económico y la inversión en Magallanes.

 
Durante la reunión se analizaron temas vinculados al desarrollo industrial y artesanal de la región, el fortalecimiento de las pymes, y la necesidad de avanzar en medidas que permitan entregar mayores certezas al sector productivo.

 
“Como asociación gremial valoramos profundamente estos espacios de diálogo con las autoridades, porque permiten poner sobre la mesa las necesidades reales de nuestros asociados y del sector productivo regional. Magallanes tiene un enorme potencial y creemos que el trabajo conjunto es clave para avanzar en su desarrollo”, expresó Alderete.

 
En la misma línea, el vicepresidente de AGIA, manifestó que “fue una reunión positiva y constructiva, donde pudimos compartir nuestra visión sobre los desafíos que enfrentan hoy las empresas y emprendedores de la región. Existe disposición para seguir generando instancias de colaboración que beneficien a Magallanes”.

 
Por su parte, el seremi de Hacienda, comentó que “tuvimos un encuentro muy fructífero. Estoy muy interesado en el trabajo que están haciendo para potenciar a los pequeños productores de la región y de darle aún más fuerza a la Expo Magallanes. Esperamos hacer un lindo trabajo en conjunto”.

 
La reunión se enmarcó en la agenda de trabajo que AGIA mantiene con las nuevas autoridades regionales, buscando contribuir al desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento del ecosistema productivo de la zona austral del país.

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