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11 de junio de 2026

JUAN MARCOS HENRÍQUEZ: “EL GOBIERNO INTENTÓ DEMOSTRAR QUE DOMINABA TODOS LOS TEMAS Y ESO SE DILUYÓ RÁPIDAMENTE”

Buenos días región.

jmh

Durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el doctor en Ciencias Biológicas y académico de la Universidad de Magallanes (UMAG), Juan Marcos Henríquez, abordó los desafíos que enfrenta la casa de estudios en medio del proceso de elección de rectoría, así como diversos temas de contingencia política nacional.

En primer término, Henríquez se refirió al complejo escenario financiero que atraviesa la Universidad de Magallanes, señalando que existe consenso respecto a la necesidad de enfrentar una crisis económica que ya ha tenido consecuencias para la institución, incluyendo procesos de desvinculación de funcionarios y académicos.

En ese contexto, sostuvo que la discusión entre los candidatos a rector debe centrarse en cómo proyectar la universidad hacia el futuro, resguardando tanto la calidad de la educación como el desarrollo regional. A su juicio, la elección enfrenta dos visiones distintas de gestión: una más orientada a la administración y control financiero, y otra con un enfoque más humanista y centrado en las personas.

“El debate debe ser qué universidad queremos para Magallanes y cómo aseguramos que siga siendo una institución pública que contribuya efectivamente al desarrollo de la región”, señaló.

Asimismo, destacó el rol histórico de la UMAG en la formación de capital humano para sectores estratégicos de la región y planteó la necesidad de fortalecer la investigación aplicada a los desafíos locales. En esa línea, afirmó que la universidad debe generar conocimiento que contribuya a resolver problemáticas concretas de actividades como la pesca, la ganadería, el turismo y otros sectores productivos.

Henríquez también abogó por una mayor vinculación con la comunidad, recuperando espacios de capacitación y transferencia de conocimientos dirigidos a la ciudadanía. Según indicó, la universidad pública debe acercarse más a los barrios y entregar herramientas prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Magallanes.

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de generar nuevas fuentes de ingresos para la institución. En ese sentido, propuso ampliar la oferta académica hacia plataformas digitales y programas de formación que puedan ser cursados desde otras regiones del país e incluso desde el extranjero, aprovechando el interés internacional por áreas vinculadas a la Antártica, los recursos naturales y el turismo de intereses especiales.

“Reducir costos era necesario, pero eso por sí solo no genera nuevos ingresos. La universidad tiene que abrirse a nuevas oportunidades y proyectar su conocimiento más allá de las fronteras de Magallanes”, afirmó.

Durante la segunda parte de la conversación, el académico analizó los primeros meses de la actual administración gubernamental y el escenario político nacional. En su evaluación, sostuvo que uno de los principales desafíos de cualquier gobierno es compatibilizar sus propuestas programáticas con las condiciones reales para implementarlas, destacando la importancia de construir mayorías políticas que permitan avanzar en soluciones concretas para la ciudadanía.

Asimismo, manifestó preocupación por el impacto que podrían tener futuros ajustes fiscales en la economía de los hogares, especialmente en un contexto marcado por altos niveles de endeudamiento familiar y demandas crecientes en áreas como salud, educación y protección social.

Finalmente, Henríquez llamó a fortalecer el debate público y la participación ciudadana en las decisiones que marcarán el futuro del país y de la región, señalando que tanto la política como las instituciones deben ser capaces de generar respuestas a las necesidades concretas de la población.


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