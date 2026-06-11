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11 de junio de 2026

PUQ PROVEE REUNIRÁ A 95 PROVEEDORES LOCALES Y 20 EMPRESAS COMPRADORAS

La rueda de negocios organizada por la Municipalidad de Punta Arenas e impulsada por Aerovías DAP y la Empresa Portuaria Austral busca generar nuevas oportunidades comerciales para las pymes de Magallanes y promover el consumo de productos locales.

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En el hall de pasajeros de la Empresa Portuaria Austral, la Municipalidad de Punta Arenas dio el puntapié inicial de la sexta versión de la Rueda de Negocios PUQ Provee 2026, que se realizará los días 11 y 12 de junio con la participación de 95 empresas proveedoras locales y 20 empresas compradoras vinculadas a la industria turística, hotelera, naviera y de cruceros antárticos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la relevancia de esta iniciativa para el desarrollo económico local. "Lo más importante es que permitimos que empresas locales, sobre todo pymes, puedan mostrar sus productos a los cruceros, a los hoteles de nuestra región y también a los operadores vinculados a los grandes buques que viajan a la Antártica. El año pasado se concretaron ventas por más de 210 millones de pesos por parte de estas pequeñas empresas locales, que lograron incorporar sus productos en buques y hoteles. Por eso, como municipio, estamos muy contentos y agradecidos de la EPA y de DAP, que han colaborado en esta iniciativa, porque se trata de una instancia única en nuestra región", señaló.

La autoridad comunal agregó que uno de los principales objetivos es fortalecer el concepto de kilómetro cero, promoviendo que los productos y servicios requeridos por la industria turística y antártica sean abastecidos por proveedores locales, reduciendo la huella de carbono y generando beneficios directos para la economía regional.
Por su parte, la gerente de Administración y Finanzas de la Empresa Portuaria Austral, Evelyn Fleming, señaló que "como siempre, les deseamos el mayor de los éxitos a todas las empresas compradoras y proveedoras. Este espacio se utiliza habitualmente para distintos eventos y, especialmente, para esta actividad, que es muy importante por su vinculación con el turismo".

En tanto, el jefe de Comunicaciones del Grupo DAP, Alejandro Toro, destacó el rol que cumple esta instancia para dar visibilidad a los proveedores regionales. "DAP está presente como colaborador de la Municipalidad y de la EPA en este evento desde hace seis años, desde sus inicios, porque creemos relevante el propósito de esta feria, conectar a proveedores locales con grandes empresas vinculadas a los cruceros antárticos, la hotelería y el turismo en general, contribuyendo a dinamizar la economía regional y visibilizar su oferta de productos", indicó.

Como parte del trabajo preparatorio, las entidades organizadoras realizaron una reunión de inducción para las empresas participantes. Asimismo, los proveedores fueron convocados a la charla "Tips y herramientas para una rueda de negocios exitosa", desarrollada junto al Centro de Desarrollo de Negocios de Punta Arenas, con el objetivo de fortalecer sus capacidades comerciales y maximizar las oportunidades de participación.
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