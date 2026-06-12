CANDIDATO A RECTOR JUAN CARLOS JUDIKIS PROPONE UNA UMAG MÁS TRANSPARENTE, CONECTADA CON LA COMUNIDAD Y PREPARADA PARA LOS DESAFÍOS DIGITALES

En la recta final de la campaña para la elección de rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), el profesor Juan Carlos Judikis presentó los principales ejes de su propuesta para el período 2026-2030, abordando temas como la recuperación de la estabilidad institucional, el fortalecimiento de la investigación, la vinculación con la comunidad y la incorporación de nuevas tecnologías.

Durante una entrevista realizada este jueves en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el académico destacó la relevancia que tiene el proceso electoral para el futuro de la casa de estudios y para el desarrollo regional.

“La próxima semana es la última semana de candidaturas. De reconocer nuestras propuestas, responder preguntas y el día 19 se cierra y el día 23 será la elección”, señaló, agregando que ha existido un alto interés tanto de la comunidad universitaria como de la ciudadanía.

Judikis sostuvo que uno de los principales desafíos para la próxima administración será consolidar la recuperación financiera de la institución tras los complejos años recientes. Si bien reconoció avances en materia económica, afirmó que aún existen aspectos que requieren atención para alcanzar una estabilidad sostenible.

En ese contexto, planteó la necesidad de impulsar una gestión basada en la transparencia y en la recuperación de las confianzas dentro de la universidad.

“Con una transparencia activa, con el que las personas que vayan a votar dejen de tener miedo de perder su empleo”, afirmó. Asimismo, agregó que “hay mucha gente que tiene miedo de expresar su opinión. Eso tenemos que cambiarlo por el bien de la institución”.

El candidato aseguró que su propuesta contempla un liderazgo con un enfoque más humanista, orientado a fortalecer la participación y el diálogo al interior de la comunidad universitaria.

Respecto al desarrollo académico, manifestó preocupación por algunos indicadores relacionados con la investigación, particularmente por una eventual disminución en las publicaciones científicas durante 2025, situación que podría impactar futuros procesos de acreditación.

Ante ello, anunció que una de sus primeras medidas sería la realización de una auditoría interna orientada a detectar oportunidades de mejora.

“Hemos establecido que apenas asumamos, vamos a generar una auditoría interna sin fines punitivos, pero sí de mejora y de solución de problemas”, explicó.

Otro de los ejes abordados fue la necesidad de fortalecer la relación entre la universidad y la comunidad regional. Judikis indicó que ha recogido diversas inquietudes respecto a una percepción de distancia entre la institución y la ciudadanía, situación que espera revertir mediante una estrategia de vinculación más amplia y participativa.

“No puedo entender la región de Magallanes sin su Universidad y no puedo entender la Universidad sin ser parte de la comunidad magallánica”, expresó.

En materia de modernización, el académico enfatizó la importancia de incorporar herramientas de inteligencia artificial tanto en la gestión administrativa como en los procesos formativos. En ese sentido, propuso desarrollar una política institucional de integridad académica que regule el uso de estas tecnologías en el ámbito universitario.

“La institución actualmente no tiene una política de integridad académica y es algo que nosotros hemos propuesto hace un buen tiempo”, indicó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la educación técnico-profesional, mejorar la articulación con centros de formación técnica y potenciar la continuidad de estudios para los estudiantes de la región.

Finalmente, subrayó el rol estratégico que debe asumir la Universidad de Magallanes en el desarrollo antártico y subantártico, señalando que la institución puede transformarse en una puerta de entrada para la investigación, la cooperación internacional y el conocimiento vinculado al continente blanco.

La elección de rector de la Universidad de Magallanes se realizará el próximo 23 de junio, instancia en la que académicos y académicas definirán quién encabezará la institución durante el período 2026-2030.





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