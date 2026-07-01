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1 de julio de 2026

ENCUENTRO IMPULSADO POR ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA EN ED. PARVULARIA RELEVÓ EL ARTE COMO BRÚJULA DE LA EDUCACIÓN INICIAL

Con el lema "El arte, un mapa para descubrir el mundo", la carrera de la Universidad de Magallanes (UMAG) organizó el primer encuentro de literatura y expresión infantil a nivel regional.

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El auditorio del campus central de la Universidad de Magallanes (UMAG), se llenó de infancias para dar vida al "Primer Encuentro por el Arte y la Literatura Infantil: 'El arte, un mapa para descubrir el mundo'". La actividad nació desde la asignatura "Expresión del Arte Literario", a cargo del profesor Pavel Oyarzún, y estuvo dirigida por las estudiantes de tercer año de Pedagogía en Educación Parvularia.

El encuentro buscó ser un espacio académico, y un llamado a valorar el arte como una herramienta fundamental en el sistema educativo. Según el académico, desarrollar las habilidades creativas aumenta la capacidad de las personas para ser felices.

Voces expertas y nuevas perspectivas

La instancia contó con la participación de destacadas académicas. La profesora Ada Rebolledo expuso sobre la "Importancia del arte musical en la primera infancia", subrayando cómo el sonido y el ritmo son esenciales en los primeros años de vida. En tanto, la docente de la UMAG, escritora y fundadora de la editorial infantil IkigaiBlanca Oyarzún Oyarzún, presentó sobre la "Escritura, edición y producción de la literatura infantil".

Según comentó, su propuesta busca cruzar la literatura con herramientas como el Kamishibai (teatro de papel), fomentando que los niños no sólo consuman historias, sino que sean creadores. "Todos podemos ser creativos o creativas", afirmó la académica, haciendo énfasis en que sus obras integran temáticas ecológicas para enseñar a amar y cuidar la naturaleza desde la infancia.

El talento en el escenario

La jornada se vio enriquecida por presentaciones artísticas que emocionaron a los asistentes. Un coro de estudiantes del Colegio Británico brindó una muestra de talento vocal, mientras que las estudiantes de tercer año de Educación Parvularia de la UMAG pusieron en práctica lo aprendido en sus aulas, con la presentación de un cuadro teatral.

Para las futuras educadoras, como Diana Vargas, esta experiencia fue vital para entender cómo integrar las artes en sus futuras planificaciones en niveles de Sala Cuna y Transición. "Muchas veces los niños no ocupan las palabras, sino que ocupan las acciones. El dibujo o el canto es una forma más fácil de entrar en su mundo", explicó la estudiante.

Este primer encuentro deja abierta la puerta para futuras ediciones. A juicio de Pavel Oyarzún, "sería bueno llevar este tipo de propuestas hacia otros puntos del territorio, y expandir el arte y la literatura a todo Magallanes". 

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