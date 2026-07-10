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10 de julio de 2026

UMAG IMPULSARÁ INNOVADOR PROYECTO PARA TRANSFORMAR LA CIENCIA EN RECURSOS EDUCATIVOS

​-La iniciativa, denominada LABAP REA, busca democratizar los conocimientos científicos producidos en la zona austral, convirtiéndolos en herramientas pedagógicas gratuitas y alineadas al currículum escolar.

De izquierda a derecha, Paula Bustos, Adrián Paredes, Leonardo Velásquez, Roberto Uribe y Pamela Santibáñez

 Con el objetivo de acortar la brecha entre la investigación académica y el sistema escolar, la Universidad de Magallanes (UMAG) liderará el proyecto "LABAP REA: Recursos Educativos Abiertos para la Transferencia del Conocimiento en Magallanes". Este Laboratorio de Aprendizaje busca convertir la ciencia generada en el territorio en Recursos Educativos Abiertos (REA), permitiendo que niños, niñas y jóvenes aprendan desde su propia realidad local.

El proyecto obtuvo un importante respaldo financiero tras adjudicarse $238.982.100 en el Concurso IDEA I+D 2026 de la Subdirección de Investigación Aplicada del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF). La convocatoria fue altamente competitiva: sólo el 11,7% de las propuestas nacionales fueron seleccionadas, y el proyecto de la UMAG destacó al posicionarse en el séptimo lugar del Listado Regional.

Ciencia regional al servicio de la educación pública

Actualmente, la UMAG concentra cerca del 81% de la producción científica regional. Sin embargo, gran parte de este conocimiento suele quedar restringido a publicaciones académicas especializadas. LABAP REA, impulsado desde el Departamento de Educación y Humanidades, surge para cambiar esta realidad, integrando el trabajo del Laboratorio de Aprendizaje (LABAP) y el proyecto InES Ciencia Abierta a través de la plataforma ARCA (Archivo y Repositorio de Conocimiento Abierto).

Leonardo Velásquez Castro, académico de la UMAG y director del proyecto, enfatizó que el desafío es que el conocimiento sobre los ecosistemas e historia local "no quede solamente en publicaciones científicas, sino que llegue al sistema educativo, y se transforme en una herramienta para aprender, comprender y valorar Magallanes".

Una plataforma para la democratización del conocimiento

Durante sus 24 meses de ejecución, la iniciativa contempla la creación de al menos 30 recursos educativos abiertos en áreas como Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Patrimonio y Ciencia Antártica. Estos contenidos estarán disponibles en una plataforma digital para que las comunidades educativas puedan utilizarlos, adaptarlos y compartirlos libremente.

El Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carlos Olave, valoró la iniciativa señalando que "recopila el trabajo de las y los investigadores regionales, poniéndolo a disposición de la comunidad educativa de una manera didáctica". Además, destacó su potencial para fomentar la curiosidad, y despertar nuevas vocaciones científicas en las futuras generaciones.

Alianzas y enfoque de género

El proyecto no sólo busca excelencia técnica, sino también un impacto social profundo. Incluye un enfoque de inclusión y equidad de género, orientado a visibilizar el trabajo de las mujeres científicas de la región para que sirvan de referente a niñas y jóvenes.

Para asegurar su éxito, LABAP REA trabajará en colaboración con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, instituciones que validarán la pertinencia de los recursos en contextos reales de enseñanza.

El equipo responsable está conformado por los académicos Leonardo Velásquez, Pamela Santibáñez y Roberto Uribe, junto a los profesionales Adrián Paredes y Paula Bustos. Con este paso, la Universidad de Magallanes reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio, y una educación pública conectada con su entorno.

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