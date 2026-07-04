RECTORA DEL CFT ESTATAL DESTACA EXPANSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO EN MAGALLANES CON NUEVAS SEDES Y OFERTA ACADÉMICA

La rectora del Centro de Formación Técnica Estatal de Magallanes, Valeria Gallardo Abello, abordó los principales desafíos y proyecciones de la institución durante su participación en La educación en Magallanes, de Polar Comunicaciones. En la entrevista destacó el crecimiento del proyecto educativo en la región, con avances en infraestructura, la futura apertura de una sede en Puerto Natales y una oferta académica diseñada en conjunto con actores productivos del territorio.

Durante la conversación, Gallardo explicó que el CFT Estatal continúa fortaleciendo su presencia en distintas provincias de la región. Entre los proyectos en desarrollo mencionó las mejoras en la sede de Porvenir, la construcción de la futura sede de Puerto Natales —que proyecta iniciar actividades académicas en 2027— y el trabajo para consolidar la presencia institucional en Punta Arenas, siempre con foco en responder a las necesidades de cada territorio de Magallanes.

En La educación en Magallanes, la rectora señaló que el modelo formativo del CFT busca responder a las demandas reales del mercado laboral regional mediante carreras vinculadas a sectores estratégicos, como la logística y los sistemas acuícolas. Asimismo, enfatizó que los programas se elaboran en coordinación con empresas, establecimientos educacionales y organizaciones locales para asegurar una formación pertinente y alineada con el desarrollo productivo de la región.

Gallardo también destacó que el Centro de Formación Técnica Estatal recibe mayoritariamente a estudiantes adultos que compatibilizan estudios con trabajo y responsabilidades familiares, reafirmando el compromiso de la institución con ampliar el acceso a la educación superior técnico-profesional. Además, sostuvo que la formación debe integrar competencias técnicas con habilidades éticas, trabajo colaborativo y acompañamiento permanente durante la trayectoria académica de los estudiantes.









