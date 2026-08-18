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18 de agosto de 2026

TRAS LAS HUELLAS DE CIUDAD DEL REY DON FELIPE: CERCA DE 100 PERSONAS PARTICIPARON EN WORKSHOP EN EL PARQUE DEL ESTRECHO

La actividad gratuita y abierta a la comunidad, comenzó con una exposición encabezada por Soledad González, quien fue guiando a los participantes por la historia de Ciudad del Rey Don Felipe y las investigaciones que han permitido avanzar en la comprensión de este sitio histórico.

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​Casi cinco siglos después de que Pedro Sarmiento de Gamboa fundara Ciudad del Rey Don Felipe en las costas del Estrecho de Magallanes, nuevas investigaciones continúan entregando pistas para reconstruir la historia de uno de los asentamientos más australes establecidos por los españoles durante el siglo XVI.

Esa historia fue el eje de un workshop organizado por el Parque del Estrecho de Magallanes, que reunió a cerca de 100 personas durante dos jornadas y que permitió acercarse a este patrimonio desde la investigación histórica y arqueológica, pero también desde el propio territorio donde ocurrieron los hechos.

La actividad gratuita y abierta a la comunidad, comenzó con una exposición encabezada por Soledad González, quien fue guiando a los participantes por la historia de Ciudad del Rey Don Felipe y las investigaciones que han permitido avanzar en la comprensión de este sitio histórico.

Los nuevos resultados del proyecto FONDECYT que lidera, han permitido conocer cómo los recientes hallazgos arqueológicos están aportando nuevas pistas para precisar la ubicación del asentamiento. Entre ellos destacan dos cañones de bronce encontrados en diciembre de 2019 y una moneda de plata de ocho reales, descubierta en marzo de este año, cuya relevancia ha sido clave para avanzar en la identificación del espacio asociado a la fundación de Ciudad del Rey Don Felipe.

Para la historiadora, la relevancia trasciende los propios hallazgos arqueológicos y habla de un episodio que merece ser conocido y comprendido por quienes habitan este territorio.
“Estamos felices con la convocatoria. Acá la historia que pasó fue muy potente. Es un relato que merece tener su lugar en los libros de historia, y la comunidad magallánica ya lo tiene. Este es un sitio muy familiar. Antes de ser un sitio arqueológico era un lugar donde la gente venia, hacía asados, lo pasaba muy bien, entonces hay una conexión de la gente lo que es muy importante”, destacó la historiadora.

En la segunda etapa, los participantes recorrieron el sector donde fueron realizados los hallazgos y pudieron observar directamente el lugar en el que se desarrollaron las investigaciones. Allí, la historia dejó de ser solamente un relato para transformarse en una experiencia en terreno.

Con el mapa que dejó Sarmiento de Gamboa como referencia, los asistentes pudieron imaginar cómo estaba distribuido el asentamiento y contrastar aquella representación realizada hace casi 500 años con el paisaje que hoy permanece en la península Santa Ana.




Para Ernesto Teneb, biólogo y guía de turismo, esa posibilidad de conocer el lugar directamente fue precisamente una de las principales motivaciones para participar del workshop. “Mi principal motivación para participar de este taller es aprender de los detalles, de primera mano, de lo que fue este asentamiento de Pedro Sarmiento de Gamboa, tan interesante para nuestra historia. Es fascinante pensar que aquí hubo 114 personas intentando sobrevivir con las condiciones climáticas del Cono Sur sudamericano”, destacó.

Una mirada similar tuvo Valentina Nanetti, profesora vinculada al turismo, quien manifestó que “la historia del Parque es atrayente. La forma en que ella la cuenta, la expresa, llama mucho la atención. Como me muevo en el rubro del turismo, sentía que tenía que saber más de fuentes concretas y verídicas para entregar información a la gente que nos venga a visitar”.

La convocatoria también fue valorada por el director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Magallanes y de la Antártica Chilena, Pablo Quercia, quien puso el foco en la importancia de la investigación que se está desarrollando. “Quiero agradecer la investigación que se hace en este lugar, Monumento Histórico Puerto del Hambre, en la península Santa Ana, donde podemos enterarnos con toda propiedad de un hallazgo trascendental, que es un hito internacional, pero por sobre todo enterarnos localmente de estos contenidos que son tan interesantes y que nos hacen tan bien para fortalecer nuestra identidad”, señaló.

Asimismo, directora ejecutiva del Parque del Estrecho, Andrea Téllez, resaltó la participación alcanzada durante las dos jornadas refleja precisamente el interés que existe en Magallanes por conocer y valorar su propio patrimonio. “Estamos muy contentos con la participación que tuvimos. Se inscribieron casi 100 personas para los dos días, lo que muestra el interés que existe, especialmente entre los magallánicos, por conocer nuestra historia y nuestro patrimonio”.

Agregó, que uno de los objetivos del Parque del Estrecho es contribuir a poner en valor este patrimonio y acercar su historia a distintos públicos. “Queremos invitar a todos los magallánicos, a los colegios y a las empresas a que vengan a conocer nuestra historia y nuestro patrimonio. Esto no es solo para los turistas. Todo parte en casa y hoy los invitados son los magallánicos. Contamos con espacios que permiten desarrollar nuevas actividades y encuentros, entre ellos un auditorio equipado con tecnología audiovisual, además de espacios afianzar el trabajo en equipo”.

Así el Workshop unió investigación, historia y territorio en una misma experiencia. Una oportunidad para mirar el paisaje del Parque del Estrecho no solo como el lugar donde ocurrieron hechos fundamentales para la historia de Magallanes, sino también como un espacio donde nuevas investigaciones continúan aportando piezas para completar ese relato.

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