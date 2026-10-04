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4 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | PROHIBIDO JUGAR Y PENSAR PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CHILE

Por: Luis Navarro Almonacid

Luis Navarro

El gobierno del presidente José Antonio Kast le ha fallado a las niñas, niños y adolescentes de Chile. Sus decisiones muestran una preocupante falta de comprensión sobre las necesidades de las niñeces y sobre el impacto que tienen las políticas públicas, la cultura y la educación en sus vidas.


Una señal clara es el término del Día de los Patrimonios dedicado especialmente a niñas, niños y adolescentes, una instancia donde instituciones públicas y privadas diseñan experiencias pensadas para la infancia, con juegos y dinámicas que ponen en el centro sus imaginarios, intereses y perspectivas.


El presidente demuestra no creer en aquello. Y es lamentable que, a menos de siete meses de iniciado su gobierno, se esté hablando de retrocesos en espacios que las niñeces habían conquistado.


En mayo se celebra el tradicional Día de los Patrimonios y menos del 10 % de sus actividades estaban destinadas específicamente a este grupo. Si esa oferta ya era pequeña, terminar además con una jornada pensada para la infancia significa perder un espacio para acercar a niñas, niños y adolescentes a nuestra historia, memoria y cultura desde el juego y la participación ciudadana.
Hace pocas horas se conoció que el programa “Yo Elijo mi PC”, una política pública fundamental para la equidad en los procesos de aprendizajes desaparece a lo que se suman los recortes estructurales en educación. Todo esto resulta preocupante cuando debería estarse ampliando oportunidades y reduciendo las brechas que afectan a niñas, niños y jóvenes de nuestro país.


El panorama es desolador e incomprensible: se está retrocediendo en derechos y espacios que deberían fortalecerse.
Hoy el adultocentrismo se ha instalado con fuerza en el gobierno, y es una señal muy mala para lo que viene. También preocupa el cierre de espacios institucionales vinculados a las juventudes, como INJUV.


Las niñeces necesitan educación, cultura, juego, tecnología, participación y espacios donde puedan imaginar y construir su futuro. Garantizar sus derechos a jugar, pensar e imaginar resulta fundamental.


Es necesario poner atención y no dejar pasar este tipo de decisiones. Pueden parecer pequeñas o poco importantes, pero terminan evidenciando qué lugar ocupan realmente las niñas, niños y adolescentes dentro de las prioridades de un gobierno. Es por eso que resulta necesario luchar por los derechos y la cultura de la infancia. Porque cuando se dejan de defender sus espacios para jugar, pensar, participar e imaginar, también se deja de defender su derecho a construir el futuro que merecen.


Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | REPARA MI CASA QUE AMENAZA RUINA

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