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3 de octubre de 2026

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL REGIONAL DE MAGALLANES REALIZÓ CONCIERTO DE GALA A SALA LLENA

La presentación reunió a 39 jóvenes músicos de Punta Arenas, Puerto Natales y Cabo de Hornos, quienes interpretaron un repertorio de distintos compositores en el marco de los 25 años de FOJI.

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Con un Teatro Municipal José Bohr repleto, la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes (OSJR) realizó este domingo 27 de septiembre su Concierto de Gala, instancia que permitió mostrar a la comunidad el trabajo desarrollado por sus integrantes durante el año.

La presentación se realizó en el marco de los 25 años de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). El elenco, dirigido por Jesús Rodríguez Rubio, está integrado por 39 jóvenes instrumentistas de entre 11 y 19 años, provenientes de Punta Arenas, Puerto Natales y Cabo de Hornos.

Durante cerca de una hora, los músicos interpretaron obras de compositores como Piotr Ilich Tchaikovsky, Leonard Bernstein, Georg Friedrich Händel, Violeta Parra, Jean Sibelius, Alexander Borodin, Béla Bartók y Johannes Brahms. Antes de la presentación, los integrantes recibieron cartas escritas por sus familias y seres queridos como parte de la preparación para la jornada.

El concierto también permitió destacar las experiencias de los jóvenes y sus familias. Desde Puerto Williams, Yurica Barrera, madre de Gigliola Papic, integrante de la agrupación, valoró el apoyo recibido para los traslados desde la comuna, mientras que asistentes como Eric Caballero destacaron la calidad de la presentación y la importancia de mantener este tipo de espacios culturales para las familias de Punta Arenas.

Al finalizar la función, el director Jesús Rodríguez Rubio destacó el trabajo realizado durante la temporada y la respuesta del público. “Ha sido un año hermoso. Trabajar con este grupo de jóvenes, que desborda energía y compromiso hacia la música, ha sido una experiencia profundamente enriquecedora”, señaló.


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