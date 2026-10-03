DOS TURISTAS ESPAÑOLES FUERON EXPULSADOS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informó que durante el viernes fueron expulsados dos turistas españoles del Parque Nacional Torres del Paine, luego de ser sorprendidos fumando en un lugar no permitido.

Los visitantes fueron detectados por guardaparques de CONAF mientras realizaban un patrullaje en el sendero Isla de los Hielos, ubicado en el sector de Playa Grey. De acuerdo con lo señalado por la institución, ambos ya habían sido informados sobre la restricción, pero hicieron caso omiso de la advertencia.

La normativa prohíbe el uso de fuentes calóricas en lugares que no se encuentran habilitados para ese fin. Ante la infracción, los guardaparques activaron el protocolo correspondiente y ambos turistas fueron detenidos por Carabineros de Chile y puestos a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Natales.

El director regional de CONAF, John Revello, señaló que se trata de los primeros turistas expulsados durante la temporada 2026-2027 por infringir la normativa. Agregó que la institución se mantiene alerta ante acciones que puedan poner en riesgo el entorno y la seguridad de las personas.