Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

3 de octubre de 2026

DOS TURISTAS ESPAÑOLES FUERON EXPULSADOS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

La pareja fue sorprendida fumando en un lugar no habilitado del sendero Isla de los Hielos, en el sector de Playa Grey, y corresponde a los primeros expulsados de la temporada 2026-2027.

panoramica PNTP (4)

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informó que durante el viernes fueron expulsados dos turistas españoles del Parque Nacional Torres del Paine, luego de ser sorprendidos fumando en un lugar no permitido.

Los visitantes fueron detectados por guardaparques de CONAF mientras realizaban un patrullaje en el sendero Isla de los Hielos, ubicado en el sector de Playa Grey. De acuerdo con lo señalado por la institución, ambos ya habían sido informados sobre la restricción, pero hicieron caso omiso de la advertencia.

La normativa prohíbe el uso de fuentes calóricas en lugares que no se encuentran habilitados para ese fin. Ante la infracción, los guardaparques activaron el protocolo correspondiente y ambos turistas fueron detenidos por Carabineros de Chile y puestos a disposición de la Fiscalía Local de Puerto Natales.

El director regional de CONAF, John Revello, señaló que se trata de los primeros turistas expulsados durante la temporada 2026-2027 por infringir la normativa. Agregó que la institución se mantiene alerta ante acciones que puedan poner en riesgo el entorno y la seguridad de las personas.

Turistas Australianos

TURISTAS AUSTRALIANOS AUMENTAN 80% EN CHILE Y TORRES DEL PAINE APARECE ENTRE SUS DESTINOS PREFERIDOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PORVENIR RECIBIÓ A REPRESENTANTES DE TODO CHILE EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JUVENIL

Leer Más

​Jóvenes cuequeros de distintas regiones llegaron hasta la capital fueguina para participar de una jornada que reunió tradición, competencia y el respaldo de la comunidad local.

​Jóvenes cuequeros de distintas regiones llegaron hasta la capital fueguina para participar de una jornada que reunió tradición, competencia y el respaldo de la comunidad local.

1000022032
nuestrospodcast
panoramica PNTP (4)

DOS TURISTAS ESPAÑOLES FUERON EXPULSADOS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
panoramica PNTP (4)

DOS TURISTAS ESPAÑOLES FUERON EXPULSADOS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
foto Bioeconomía

CORFO AMPLÍA PLAZO PARA POSTULAR A 254 BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN BIOECONOMÍA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dalivoreterovic

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC CUESTIONÓ EL PLAZO FIJADO PARA EL DESALOJO DE LA TOMA Y PIDIÓ ABORDAR LA SITUACIÓN CONSIDERANDO LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.