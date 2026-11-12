AUTORIDADES DESPLIEGAN NUEVO EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA LA TEMPORADA ALTA E INCENDIOS FORESTALES EN TORRES DEL PAINE

​Con la entrega de nueva flota vehicular, equipamiento especializado de rescate en montaña y el despliegue estratégico del Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, autoridades regionales, provinciales y comunales dieron inicio oficial ayer a la temporada alta en el Parque Nacional Torres del Paine.



La jornada, realizada en la administración de la unidad silvestre, se enmarca en la estrategia nacional encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro de Agricultura, Jaime Campos, la cual proyecta contar a diciembre con 319 brigadas, 3.778 brigadistas, 77 aeronaves y 396 recursos de detección en todo el país, sumando además 26 brigadas nocturnas y centrales de coordinación operativas las 24 horas.



En el territorio magallánico, este despliegue se tradujo en la incorporación de motos, un vehículo utilitario todo terreno (UTV) y camionetas destinadas a reforzar los patrullajes diarios. Al respecto, la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto directo de estas herramientas en la labor en terreno: “Reforzamos el trabajo de CONAF, el trabajo que hacen constantemente los guardaparques y sus distintos estamentos para ayudarnos a cuidar esta octava maravilla del mundo. Estos implementos van a servir para resguardar el parque, a la vez que trabajamos fuertemente en la campaña de prevención de incendios y en concientizar a los visitantes sobre el avistamiento de pumas y cómo recorrer el área de la mejor forma posible”.



Considerando que la anticipación es el eje central de la gestión ministerial —que incluye manejo de vegetación, cortafuegos y capacitación comunitaria durante todo el año—, la autoridad regional enfatizó la corresponsabilidad ciudadana frente al fuego. “Recordemos que el 99% de los incendios forestales que se producen en Chile, alrededor de 6.000 por temporada, tienen causas humanas. Por tanto, es fundamental prevenir para cuidar nuestra naturaleza”, subrayó Farías.



La articulación entre el Estado, el municipio y los actores locales permitió concretar mejoras sustanciales tanto en la respuesta ante emergencias como en la conectividad interna. El gerente de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF, Ítalo Rozzi, valoró esta sinergia: “Esta es la demostración de que cuando se juntan el mundo público y el privado avanzamos mucho más rápido. Aquí vemos una inversión relevante en seguridad, vehículos y dotación para enfrentar la temporada que se nos viene”. Rozzi agradeció la entrega, señalando que estos insumos resultan indispensables cuando ocurren accidentes y los equipos deben acudir al auxilio de los visitantes.



En esa misma línea de cooperación, la Municipalidad de Torres del Paine concretó el aporte de equipamiento médico especializado para el cuerpo de guardaparques. La alcaldesa de la comuna, Anahí Cárdenas, explicó que la iniciativa se suma a la avanzada de salud municipal que opera en la zona: “A través de fondos del royalty adquirimos tres camillas para rescate en montaña. Esperamos no tener que usarlas y que sea una temporada tranquila para disfrutar de la belleza natural, pero hacemos un llamado firme a cuidar nuestro parque y nuestro territorio comunal”.



Por su parte, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, puso el foco en la preparación vial y operativa frente al incremento del flujo turístico: “Se han ejecutado diversos trabajos en la ruta, como la instalación de adocretos y labores de poda para garantizar un tránsito seguro dentro del parque. Todo el equipamiento presentado hoy está pensado para brindar seguridad, para que los visitantes estén resguardados y, en caso de una emergencia, poder evacuarlos de la forma más rápida y segura posible”.



Estuvieron también presente durante la jornada, el Seremi de Agricultura, el Director regional de CONAF, Seremi de Economía, Director de Sbap, reafirmando el compromiso en terreno para proteger Magallanes durante toda la temporada.

Con este refuerzo operativo y la coordinación permanente entre CONAF, SENAPRED, Bomberos, Fuerzas Armadas, policías y el municipio, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena establece un estándar preventivo robusto para resguardar tanto la integridad de los turistas como el patrimonio natural de Torres del Paine durante los meses de mayor demanda.



