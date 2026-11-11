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11 de noviembre de 2026

11 DE NOVIEMBRE: DÍA DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES UNA HISTORIA DE COMPROMISO, LUCHA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Comunicado público: Colegio de Trabajadores Sociales Provincial Magallanes

colegiotrabajadores

En el marco de la conmemoración del Día de las y los Trabajadores Sociales, este 11 de noviembre, el Colegio de Trabajadores Sociales, Provincial Magallanes, saluda y reconoce a todas y todos los profesionales que, desde distintos espacios e instituciones, contribuyen diariamente a construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
Esta fecha nos invita a recordar nuestra historia, marcada por la organización, la reflexión crítica y la lucha gremial. En Chile, el Trabajo Social tiene sus raíces en 1925, con la creación de la primera Escuela de Servicio Social, y en noviembre de 1950 se declaró el 11 de noviembre como el Día del Asistente Social, consolidando el camino de organización que dio origen, en 1955, al Colegio de Asistentes Sociales, mediante la Ley N.° 11.934.
A lo largo de los años, nuestra profesión ha enfrentado importantes desafíos, manteniendo su compromiso con las personas, familias y comunidades, especialmente con quienes viven situaciones de desigualdad, exclusión y vulneración de derechos.
Ser trabajadora y trabajador social significa estar presentes donde existen necesidades, acompañar procesos, promover oportunidades, defender derechos y contribuir a que las personas sean protagonistas de sus propias transformaciones.
Como Colegio de Trabajadores Sociales, Provincial Magallanes, reafirmamos la importancia de fortalecer la organización gremial, la unidad, el reconocimiento profesional y la defensa de nuestro quehacer, e invitamos a las y los colegas de la región a sumarse y ser parte activa de este colectivo.
“El Trabajo Social es una profesión que acompaña, orienta,
promueve derechos y trabaja incansablemente por una sociedad
más digna, equitativa y solidaria”
En este 11 de noviembre, saludamos con especial afecto a todas y todos nuestros colegas de Magallanes y del país.
¡Que esta fecha nos encuentre unidos, orgullosos de nuestra historia
y comprometidos con el futuro de nuestra profesión!
Directiva
Colegio de Trabajadores Sociales – Provincial Magallanes
Viviana Triviño Chiguay
Presidenta
Gladys Vivar Mayorga
Vicepresidenta
Daniela Bascuñán Muñoz
Secretaria
Patricia Rivera Hernández
Tesorera
Pilar Oval Soto
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