KUSANOVIC EXIGE ELIMINAR EL IVA DEL SOBREPRECIO EN LOS COMBUSTIBLES Y RESPALDA EL MALESTAR DE CAMIONEROS Y VECINOS DE AYSEN Y MAGALLANES

El senador, Alejandro Kusanovic, exigió al Ejecutivo impulsar medidas para eliminar o compensar el IVA correspondiente al sobreprecio de los combustibles en las regiones extremas y manifestó su respaldo al malestar expresado por camioneros y habitantes de Chile, especialmente de Aysén y Magallanes, ante el elevado costo que deben pagar para trabajar, abastecerse y desplazarse.



“Comprendemos y respaldamos el malestar de los transportistas de Chile y en especial de las familias australes. En Aysén y Magallanes, el combustible más caro termina encareciendo los alimentos, el transporte y la vida cotidiana. Exigimos eliminar el IVA aplicado a ese sobreprecio y establecer un mecanismo que nos permita acceder, al menos, a un precio final equivalente al de la zona central”, señaló.



El parlamentario catalogó de positivas las medidas anunciadas por el Gobierno para contener las alzas, especialmente del diésel, sin embargo, sostuvo que la situación actual del país requiere de “cirugía mayor” y demanda una visión más ambiciosa del Presidente para entregar respuesta específica para los territorios australes.



“Valoramos que el Gobierno actúe, pero las zonas extremas necesitan una solución que también se haga cargo del sobrecosto que ya están pagando. Las distancias, el aislamiento y las dificultades de abastecimiento imponen una carga adicional que afecta a nuestras familias y a toda la actividad regional”, afirmó.



En ese contexto, el oficio dirigido al ministro de Hacienda solicita informar la recaudación de IVA asociada a los combustibles desde marzo de 2026 y cuantificar los mayores ingresos atribuibles al incremento de sus precios. Asimismo, requiere precisar la brecha entre Aysén y Magallanes y la zona central, identificando los factores que explican estas diferencias.



“Cuando sube el valor del combustible afecto a IVA, también aumenta el impuesto asociado a cada litro. Hacienda debe transparentar cuánto está recaudando adicionalmente por este efecto. No resulta razonable que el sobrecosto que castiga a las regiones australes también signifique una mayor carga de IVA para sus habitantes, sin que exista una compensación que alivie sus bolsillos”, expresó Kusanovic.



El parlamentario solicitó evaluar si - esa eventual mayor recaudación - puede financiar total o parcialmente un mecanismo de corrección territorial. La propuesta contempla eliminar o compensar el IVA correspondiente al diferencial de precio, revisar el impuesto específico y considerar subsidios o devoluciones que aseguren una rebaja efectiva para el consumidor final.



“Necesitamos una respuesta concreta de Hacienda, con financiamiento y plazos. Los camioneros, los trabajadores y las familias de Aysén y Magallanes no pueden seguir absorbiendo indefinidamente este sobrecosto. Vivir y hacer patria en la Patagonia no puede convertirse en una condena económica”, sostuvo.



Finalmente, Kusanovic planteó la necesidad de revisar las tasas del impuesto específico a los combustibles, cuyo componente base corresponde a 6 UTM por cada mil litros de gasolina y a 1,5 UTM por cada mil litros de diésel.

Asimismo, llamo a transparentar las utilidades de ENAP y su mecanismo de precios: “No parece razonable que una empresa estatal obtenga ganancias extraordinarias mientras las familias y los transportistas soportan combustibles cada vez más caros. Debemos revisar este mecanismo y exigir que la eficiencia de ENAP también se traduzca en un alivio para los consumidores”, concluyó.

