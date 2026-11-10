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10 de noviembre de 2026

GOBIERNO REFUERZA CONTROL MIGRATORIO EN MAGALLANES CON EXPULSIONES DURANTE 2026

La PDI ha informado al menos 16 expulsiones administrativas en la región durante este año, considerando el balance regional de septiembre y el reciente procedimiento concretado en Porvenir contra un ciudadano colombiano condenado por microtráfico. A nivel nacional, las expulsiones ya superan en un 68,6% las registradas durante todo 2025.

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​Magallanes ha sido parte del despliegue de control migratorio impulsado por el Gobierno durante 2026. De acuerdo con los antecedentes informados por la Policía de Investigaciones, al 16 de septiembre se habían materializado 15 expulsiones administrativas en la región. A estas se suma el reciente procedimiento concretado en Porvenir, elevando a al menos 16 las expulsiones administrativas regionales reportadas durante el año.

 
Uno de estos procedimientos fue realizado por detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, quienes concretaron la expulsión administrativa de un ciudadano colombiano de 36 años, residente en Porvenir, que registraba una condena por el delito de microtráfico de drogas.

 
El comisario Leonardo Alegría explicó que los detectives lograron ubicar y detener al ciudadano extranjero en Porvenir, en virtud de una resolución del Servicio Nacional de Migraciones, originada por una condena dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir. El hecho fue investigado por la Brigada Antinarcóticos Punta Arenas durante 2020.

 
La expulsión se concretó mediante un vuelo chárter que trasladó a 67 personas de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y boliviana, correspondiente al duodécimo vuelo de expulsión ejecutado por el Gobierno durante 2026.

 
El Seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, destacó que las acciones de control migratorio también se desarrollan en las comunas más apartadas del territorio regional.

 
“Como Gobierno estamos trabajando para recuperar el orden en materia migratoria, haciendo cumplir la normativa y las resoluciones de las autoridades competentes. En Magallanes, estos procedimientos demuestran que el control migratorio se despliega en todo nuestro territorio, incluyendo localidades como Porvenir. Nuestro compromiso es avanzar hacia una migración ordenada, regular y segura, donde se respeten las leyes de nuestro país”, señaló la autoridad regional.

 
Este trabajo regional se enmarca en un escenario nacional de fortalecimiento del control migratorio. Según las cifras informadas hasta el 6 de noviembre, durante 2026 se han materializado 2.136 expulsiones, un 68,6% más que las 1.267 registradas durante todo 2025. De ese total, 1.840 corresponden a procedimientos realizados desde el 11 de marzo, con el inicio de la actual administración.

 
Asimismo, entre enero y octubre se concretaron 11.625 salidas voluntarias efectivas de personas que se encontraban en Chile en situación migratoria irregular. Al sumar expulsiones y salidas voluntarias, el total de salidas del país alcanza las 13.761 durante 2026.

 
En materia de fiscalización, se han controlado 46.475 personas extranjeras durante este año, lo que representa un incremento del 52,9% respecto del año anterior.

 
De esta manera, Magallanes forma parte del despliegue nacional orientado a fortalecer la fiscalización, hacer cumplir las resoluciones de expulsión y avanzar hacia un sistema migratorio ordenado y sujeto a la legislación vigente.

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