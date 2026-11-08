SENADIS ABRE CONVOCATORIA 2026 DEL PROGRAMA TRÁNSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE

El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) abrió la convocatoria 2026 del programa Tránsito a la Vida Independiente, que busca promover la autonomía, la participación comunitaria y el desarrollo de proyectos de vida de personas con discapacidad en situación de dependencia, entre los 18 y 59 años.

La iniciativa contempla dos líneas de financiamiento: servicios colectivos de apoyo para la autonomía y participación social, y centros de día para el apoyo a la vida independiente. Los proyectos podrán incluir acciones de cuidado y asistencia, intermediación y comunicación, traslado y movilidad, además de adaptaciones menores del entorno vinculadas a su ejecución.

El seremi subrogante de Desarrollo Social y Familia, Alex Latorre, señaló que, si bien Magallanes registra un 9,3% de personas adultas con discapacidad, según estudios de Senadis, existe el desafío de seguir generando condiciones y espacios que permitan superar brechas y avanzar hacia una vida más independiente.

Por su parte, la directora regional subrogante de Senadis, Soledad Cárdenas, llamó a las organizaciones de la región a participar con iniciativas que promuevan la autonomía, la inclusión y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.

Podrán postular entidades públicas y privadas sin fines de lucro con al menos dos años de vigencia y que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Cada institución podrá presentar un proyecto colectivo que considere un mínimo de cinco personas beneficiarias. Los montos máximos van desde los $24 millones para cinco beneficiarios hasta los $50 millones para iniciativas dirigidas a 12 o más personas.

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de noviembre y no contempla la entrega directa de recursos a personas naturales.

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