8 de noviembre de 2026
SENADIS ABRE CONVOCATORIA 2026 DEL PROGRAMA TRÁNSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE
La iniciativa financiará proyectos colectivos de apoyo y adaptaciones menores del entorno para personas con discapacidad en situación de dependencia. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de noviembre.
El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) abrió la convocatoria 2026 del programa Tránsito a la Vida Independiente, que busca promover la autonomía, la participación comunitaria y el desarrollo de proyectos de vida de personas con discapacidad en situación de dependencia, entre los 18 y 59 años.
La iniciativa contempla dos líneas de financiamiento: servicios colectivos de apoyo para la autonomía y participación social, y centros de día para el apoyo a la vida independiente. Los proyectos podrán incluir acciones de cuidado y asistencia, intermediación y comunicación, traslado y movilidad, además de adaptaciones menores del entorno vinculadas a su ejecución.
El seremi subrogante de Desarrollo Social y Familia, Alex Latorre, señaló que, si bien Magallanes registra un 9,3% de personas adultas con discapacidad, según estudios de Senadis, existe el desafío de seguir generando condiciones y espacios que permitan superar brechas y avanzar hacia una vida más independiente.
Por su parte, la directora regional subrogante de Senadis, Soledad Cárdenas, llamó a las organizaciones de la región a participar con iniciativas que promuevan la autonomía, la inclusión y el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.
Podrán postular entidades públicas y privadas sin fines de lucro con al menos dos años de vigencia y que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Cada institución podrá presentar un proyecto colectivo que considere un mínimo de cinco personas beneficiarias. Los montos máximos van desde los $24 millones para cinco beneficiarios hasta los $50 millones para iniciativas dirigidas a 12 o más personas.
La convocatoria estará abierta hasta el 13 de noviembre y no contempla la entrega directa de recursos a personas naturales.
La quinta versión de la corrida reunió a estudiantes de 30 establecimientos educacionales dependientes del SLEP Magallanes, provenientes de distintas comunas de la región, en las distancias de 2,5 y 5 kilómetros.