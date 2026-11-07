JUNAEB AMPLÍA HASTA EL 4 DE DICIEMBRE EL PLAZO PARA RESPONDER LA ENCUESTA DE VULNERABILIDAD 2026

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) extendió hasta el viernes 4 de diciembre el plazo para responder la Encuesta de Vulnerabilidad 2026, instrumento que permite recopilar información sobre las condiciones de vida de estudiantes y orientar la asignación de distintos beneficios y programas del Estado.

El cuestionario está dirigido a los apoderados de alumnos que cursan prekínder, kínder, 1° básico, 5° básico y 1° medio en establecimientos públicos y particulares subvencionados. Las preguntas consideran antecedentes del hogar, salud, discapacidad, alimentación y crianza, entre otros aspectos relacionados con la situación de cada estudiante.

La información recopilada permite calcular indicadores como el Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) y el Índice de Vulnerabilidad Multidimensional (IVM), utilizados por distintos ministerios y servicios públicos para focalizar programas y beneficios. Además, contribuye a la elaboración del Mapa Nutricional, que monitorea la situación alimentaria de los estudiantes y permite evaluar políticas relacionadas con la malnutrición.

Según el balance de Junaeb al 30 de octubre, se habían recibido 593.227 encuestas de un universo de 974.897 estudiantes, por lo que permanecían pendientes cerca de 380 mil cuestionarios. Para alcanzar el compromiso nacional, la institución indicó que se requieren al menos 187 mil respuestas adicionales durante las próximas cinco semanas.

Ante este escenario, Junaeb informó que contactará a los establecimientos que registren menos de un 80% de avance y reforzará la difusión junto a la Subsecretaría de la Niñez. Los apoderados que deban completar el proceso deben acercarse a sus respectivos establecimientos educacionales antes del viernes 4 de diciembre.

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