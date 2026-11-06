DECLARACIÓN PÚBLICA | SATURACIÓN DE CAMAS EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

La saturación de las camas psiquiátricas en el Hospital Clínico de Magallanes ha dejado deser una emergencia transitoria para convertirse en una falla estructural del sistema. Hoy, lafalta de espacio obliga a que múltiples pacientes de salud mental sean derivados a servicioscomunes que no cuentan con las condiciones ni las herramientas para su cuidado. DesdeFENPRUSS Magallanes denunciamos que la falta de camas, recurso humano especializadosy de presupuesto, no pueden resolverse improvisando soluciones a costa de la seguridad delos usuarios y de los trabajadores. Lo que debió ser una medida excepcional, se estáinstitucionalizando de forma alarmante como una práctica permanente frente a una crisiscuya magnitud ya traspasa por completo la capacidad de resolución de las autoridadeslocales.

La hospitalización psiquiátrica requiere mucho más que una cama. Los pacientes necesitanequipos especializados y prestaciones terapéuticas que garanticen una atención integral,oportuna y de calidad. Reconocemos el compromiso de los trabajadores y trabajadoras desalud, quienes diariamente realizan importantes esfuerzos para responder a esta demanda.Sin embargo, la falta de capacidad asistencial no puede seguir siendo compensada con lasobrecarga de los equipos ni afectar la atención que reciben los pacientes.

FENPRUSS Magallanes ha advertido reiteradamente esta problemática ante autoridadesgubernamentales, políticas y ministeriales. En una región con preocupantes indicadores desalud mental, resulta indispensable que el nivel central asuma que las estrategias deprevención y atención deben estar acompañadas de inversión, infraestructura y recursoshumanos suficientes, inyectando los fondos que escapan a las facultades regionales.

Exigimos avanzar decididamente en la ampliación de la capacidad de hospitalizaciónpsiquiátrica del Hospital Clínico de Magallanes y fortalecer integralmente la red regional desalud mental, considerando las necesidades de adultos, niños, niñas y adolescentes.

La salud mental no puede seguir siendo una prioridad solo en el discurso. Las necesidadeshan sido expuestas durante años y hoy se requieren decisiones y acciones concretas. Porquecada paciente y su familia merecen una atención digna, especializada y de calidad.



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