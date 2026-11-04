4 de noviembre de 2026
TARJETA PUNTA ARENAS SUMA A GOMERÍA PITTET CON UN 10% DE DESCUENTO
El beneficio incluye reparación y cambio de neumáticos, balanceo y retiro e instalación de clavos de invierno.
Con cerca de 60 mil tarjetas entregadas y 270 convenios vigentes, la Tarjeta Punta Arenas continúa ampliando su red de beneficios para los habitantes de la comuna. Esta vez, Gomería Pittet se sumó a la iniciativa municipal, ofreciendo un 10% de descuento en distintos servicios de mantención de neumáticos para automóviles, camionetas y motos.
El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, destacó que "en una ciudad que tiene la mayor cantidad de autos per cápita de Chile, por supuesto que una gomería es parte de los servicios necesarios y era uno de los que faltaban en los convenios", agregando que esto llega "justo cuando se cambian los clavos, donde ya se comienzan a proyectar las vacaciones, lo que significa andar más en auto y, por supuesto, hay que estar con los neumáticos en buenas condiciones".
El propietario de Gomería Pittet, Víctor Pittet, explicó que la incorporación a la Tarjeta Punta Arenas responde al interés de apoyar con un descuento a los vecinos. "El porcentaje de descuento es de un 10% para todos los servicios de gomería, balanceo y reparación de neumáticos, específicamente reparación de neumáticos de autos, camionetas y de motos", comentó.
Es importante destacar que uno de los aspectos que cobra especial relevancia en esta época del año es el retiro de los clavos de invierno, cuyo uso fuera de temporada provoca daños en el pavimento y la demarcación vial. Por ello, desde el municipio hicieron un llamado a los conductores que aún no han realizado este cambio a aprovechar el beneficio.
En cuanto a las cifras del programa, la Tarjeta Punta Arenas registra actualmente 59.860 unidades entregadas y 270 convenios firmados con comercios y servicios de la comuna, consolidándose como una herramienta de apoyo a la economía familiar y al comercio local.
Para los interesados en obtener la tarjeta, pueden solicitarla presencialmente en Independencia N° 840, de lunes a viernes, entre las 08:15 y las 13:00 horas. También está disponible a través del sitio web municipal www.puntaarenas.cl y de la aplicación App Arenas, para dispositivos iPhone y Android.
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