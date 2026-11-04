COMISIÓN CISC-RPA REVISÓ CONDICIONES DE JÓVENES INFRACTORES Y PROCESOS EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL

El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, encabezó la semana pasada la segunda visita en terreno que realiza durante el año la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad de Adolescentes (CISC-RPA). Este órgano creado en el marco de la Ley N°20.084 (de Responsabilidad Penal Adolescente) se constituyó en la mañana del miércoles 28 en las dependencias del Centro de Cumplimiento Juvenil de Magallanes, IP IRC LAE IP, dependiente del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.



La actividad fue coordinada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, y cumplió con la verificación in situ de la situación de los adolescentes privados de libertad y sus condiciones.



Esta instancia técnica mantiene su carácter reservado y realiza visitas no avisadas a los centros para verificar que las condiciones que evalúa sean las reales, por ejemplo: infraestructura, higiene, alimentación, tratamiento de adicciones, seguridad y disciplina, entre otras.



En esta oportunidad, desde la Defensoría de la Niñez se dispuso de un observador autónomo. Durante el recorrido se evaluaron las condiciones de un total de 16 adolescentes infractores de ley en tres diferentes tipos de regímenes:

• Internación provisoria (IP)

• Internación en régimen cerrado (IRC)

• Medida de libertad asistida especial con internación parcial (LAE IP).



La comisión estuvo conformada por representantes de instituciones que tienen competencia en la materia:

• Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH.

• Poder Judicial (Juzgado de Garantía de Punta Arenas)

• Ministerio Público

• Defensoría Penal Pública

• Corporación Opción

• Universidad de Magallanes

• Defensoría de la Niñez



El Seremi Cristóbal Fernández, destacó el valor de esta supervisión a centros privativos de libertad, que se basa en un modelo de intervención especializado, y que en Magallanes se focaliza en el IP IRC LAE IP de Río de los Ciervos. Resaltó que estas visitas en terreno se hacen sin aviso, todo lo cual se mantiene reservado hasta una vez concluido el proceso.



Una vez cumplida su visita semestral a este establecimiento regional, la labor de la comisión CISC-RPA se enfocará a evaluar los antecedentes recopilados y elaborar las respectivas observaciones y recomendaciones, con el propósito de contribuir a mejorar los parámetros examinados.



