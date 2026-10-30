DETECTIVES DE LA BIRO PUNTA ARENAS CAPTURAN A NUEVO SOSPECHOSO POR ROBO REGISTRADO EN ABRIL

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de Punta Arenas detuvieron a un segundo imputado por su presunta participación en un delito de robo en lugar habitado, ocurrido durante abril de este año en la capital regional.

El procedimiento fue desarrollado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes lograron identificar y detener a un hombre chileno, mayor de edad, por su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

De acuerdo con los antecedentes entregados, esta detención se suma a un procedimiento anterior realizado en mayo pasado, cuando detectives concretaron la captura de otro imputado que también estaría vinculado al mismo delito.

De esta manera, las diligencias investigativas permitieron avanzar en el esclarecimiento del robo, incorporando a un nuevo sospechoso a la causa.

El detenido fue puesto a disposición del tribunal correspondiente durante la jornada de este viernes, para enfrentar el respectivo procedimiento judicial.

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