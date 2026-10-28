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28 de octubre de 2026

PDI ANUNCIA NUEVO CONTROL BIOMÉTRICO EN VUELOS Y AVANZAN PROYECTOS DE CUARTELES PARA PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS

Conexión PDI

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La Policía de Investigaciones dio a conocer importantes avances en infraestructura y tecnología para fortalecer el combate contra la delincuencia en la región de Magallanes. Durante la reciente emisión del programa Conexión PDI, transmitido a través de las diversas plataformas de Polar Comunicaciones, se detallaron las estrategias interinstitucionales que buscan brindar mayor seguridad a los habitantes del extremo sur. 

El jefe de la Plana Mayor Regional, subprefecto Jorge Durán Necuñir, explicó que se encuentran trabajando intensamente para dotar a los funcionarios de las mejores herramientas. En este sentido, destacó el emblemático proyecto para construir un nuevo complejo policial en Punta Arenas, específicamente en el ex hospital del Barrio Prat, cuyo diseño y demolición de las antiguas estructuras muestran avances concretos para este año. 

A nivel provincial, el invitado detalló a los micrófonos de Radio Polar los trabajos en Puerto Williams, donde para diciembre se espera habilitar un inmueble provisorio para los ocho oficiales de la brigada. De manera paralela, la institución ya se encuentra en gestiones con autoridades de vivienda para conseguir un terreno propio y levantar el cuartel policial más austral del mundo. 

En el ámbito tecnológico, el oficial destacó la futura implementación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AVIS) en los aeropuertos. Esta innovación controlará los vuelos nacionales mediante biometría facial, dactilar y de voz, cruzando antecedentes en línea con bases de datos e Interpol para evitar que delincuentes foráneos con órdenes vigentes ingresen a la región. 

El espacio también abordó la contingencia institucional, destacando la reciente asunción del nuevo jefe policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, prefecto inspector Pablo Kleiner Cárdenas. Asimismo, se informó sobre los últimos procedimientos locales, incluyendo operativos por microtráfico y la concurrencia por el lamentable fallecimiento de dos adultos mayores debido a una intoxicación por monóxido de carbono.



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PDI ANUNCIA NUEVA UNIDAD INTEGRAL EN PUERTO WILLIAMS Y DESTACA TRABAJO DE SEGURIDAD EN MAGALLANES

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