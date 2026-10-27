EMPRESAS CRUZ DE FROWARD INAUGURARÁ EL “ÁRBOL DE LA MEMORIA” EN SUS PARQUES PARA CONMEMORAR EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

En el marco de la conmemoración del Día de Todos los Santos, este domingo 1 de noviembre, los parques Parque Punta Arenas y Parque Cruz de Froward desarrollarán una programación especial para recibir a las familias que visiten a sus seres queridos. La información fue entregada por Sandra Walker, asesora comercial de Empresas Cruz de Froward, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Una de las principales novedades de este año será la instalación del “Árbol de la Memoria” en ambos parques, una iniciativa que busca ofrecer un espacio para recordar a quienes han fallecido. Desde las 10:00 horas, los visitantes podrán escribir recuerdos, anécdotas y mensajes en tarjetas con forma de hojas para luego colgarlas en estos árboles, que permanecerán instalados en los recintos.

Para facilitar el traslado de las personas, se dispondrá de buses de acercamiento desde las 10:00 horas, con salida desde avenida Bulnes 92, frente a la funeraria A Proteger. Los vehículos partirán a medida que completen su capacidad y el último regreso desde los parques está programado para las 18:00 horas. Además, ambos recintos funcionarán entre las 09:00 y las 20:00 horas durante la jornada, horario extendido que se mantendrá hasta marzo de 2027.

La programación también contempla ceremonias religiosas acompañadas por el Coro Arte Vocal, agrupación de aproximadamente 30 integrantes dirigida por Manuel Rodríguez. La liturgia en el Parque Cruz de Froward se realizará a las 12:00 horas, mientras que en el Parque Punta Arenas está prevista para las 15:30 horas.

Durante la jornada, los asistentes contarán con personal de apoyo identificado con chalecos de “Te puedo ayudar”, además de café de cortesía y dulces para los niños. También habrá servicios de florería en ambos parques, ubicados en sectores próximos a los espacios ceremoniales y administrativos, para facilitar el acceso de quienes deseen adquirir arreglos florales.

Como parte de las actividades, Empresas Cruz de Froward realizará un sorteo de una mantención perpetua para cada parque. Las personas interesadas podrán participar mediante cupones disponibles en las oficinas de avenida Bulnes 92, a través de los ejecutivos de venta o en el sitio web de la empresa.





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