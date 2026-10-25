ADOLESCENTE DE 16 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO CON VIOLENCIA EN PUNTA ARENAS

Un adolescente de 16 años fue detenido por Carabineros por su presunta participación en un delito de robo con violencia ocurrido en Punta Arenas, luego de que un hombre adulto denunciara haber sido agredido con un machete y sufrir la sustracción de sus pertenencias.

El procedimiento comenzó tras una instrucción de la Central de Comunicaciones (CENCO) para verificar una denuncia sobre una persona que estaría siendo agredida con un arma blanca. Al llegar al lugar, la víctima relató que había sido abordada por tres individuos en el sector de las calles General del Canto y José Ignacio Zenteno.

Según su testimonio, uno de los sujetos lo habría golpeado en la espalda con un machete y, cuando intentó recoger su teléfono celular desde el suelo, lo agredió nuevamente. Posteriormente, le sustrajeron la billetera y el aparato telefónico antes de huir.

Con los antecedentes entregados, Carabineros realizó diligencias que permitieron ubicar a tres individuos en la intersección de avenida España con calle Maipú. Uno de ellos coincidía con las características descritas por la víctima. Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron en poder del adolescente un machete, dos teléfonos celulares y una billetera de color café, especies que fueron incautadas.

El adolescente fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que instruyó su presentación al primer control de detención de este domingo 25 de octubre de 2026. Carabineros reiteró el llamado a denunciar oportunamente los hechos delictivos para facilitar los procedimientos policiales y las diligencias investigativas.

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