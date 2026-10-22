PERIODISTA PATRICIO DE LA BARRA ANALIZA DESDE BRASIL UNA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL MARCADA POR LA POLARIZACIÓN Y LA INCERTIDUMBRE ELECTORAL

El escenario político brasileño, marcado por una estrecha disputa electoral, acusaciones cruzadas y una fuerte polarización entre sectores de izquierda y derecha, fue el tema central de la conversación que sostuvo esta mañana el periodista Patricio de la Barra, desde Brasil, con el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista telemática, el comunicador analizó los principales factores que, a su juicio, podrían incidir en el resultado de la segunda vuelta presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Entre los elementos mencionados estuvieron el comportamiento de los votantes indecisos, la participación electoral, las controversias que afectan a ambas candidaturas y las preocupaciones ciudadanas en materia de seguridad y economía.

De la Barra sostuvo que el proceso electoral ha adquirido características particulares debido al estrecho margen entre los candidatos y a la incorporación de nuevos elementos al debate político brasileño.

Una segunda vuelta marcada por la estrecha diferencia entre los candidatos

Uno de los primeros puntos abordados fue la evolución de las preferencias electorales después de la primera vuelta. Según explicó el periodista, la diferencia entre ambos candidatos se habría reducido respecto de las proyecciones que inicialmente mostraban una ventaja más amplia para uno de ellos.

En ese contexto, destacó la importancia de los últimos días de campaña y de la participación de quienes no concurrieron a votar en la primera jornada electoral.

“Las encuestas que lo habían colocado en primer lugar, ya con la diferencia bastante holgada hasta de 10 puntos, se estrechó mucho las cifras y estamos con la diferencia de prácticamente un empate técnico faltando pocos días”, señaló durante la conversación.

El periodista también se refirió al universo de electores que no participó en la primera vuelta y que podría adquirir relevancia en la definición presidencial.

“Recordemos que el domingo 159 millones de personas nuevamente podrían volver a las urnas. Hay 33 millones que no lo hicieron la vez anterior, pero se espera que haya una votación más masiva que en respecto a la primera vuelta”, comentó.

En su análisis, la movilización de estos votantes podría influir en el resultado, aunque consideró que el escenario también está condicionado por las posiciones políticas que ya se encuentran consolidadas entre los partidarios de cada candidatura.

Trayectoria de Lula y ascenso político de Flávio Bolsonaro

Durante la entrevista, De la Barra repasó las trayectorias de ambos candidatos y las características que, según su evaluación, los diferencian ante el electorado.

En el caso de Lula da Silva, recordó sus orígenes como trabajador metalúrgico, su participación en el movimiento sindical durante la dictadura y su posterior liderazgo en la formación del Partido de los Trabajadores.

El periodista señaló que el respaldo de sectores políticos que anteriormente se habían distanciado de esa colectividad constituye uno de los elementos de la estrategia electoral del actual mandatario.

“Y para esta elección, curiosamente vuelven las personas o los partidos que se habían separado del Partido de los Trabajadores a hacer una fuerza única, una especie de un Frente Amplio con Lula Silva para enfrentar a Flávio Bolsonaro”, afirmó.

Respecto de Flávio Bolsonaro, destacó que su candidatura representa la continuidad de un sector político asociado a la figura de su padre, Jair Bolsonaro, aunque reconoció que su proyección nacional ha sido uno de los elementos novedosos del proceso.

De la Barra también hizo referencia a la trayectoria parlamentaria del senador y a su capacidad para consolidar apoyos entre sectores de derecha y centroderecha.

“Yo te diría que una de las más polarizadas, la anterior también fue bastante polarizada, pero esta tiene ingredientes nuevos, ingredientes nuevos, por ejemplo, aquí entra un player que no era conocido nacionalmente como Flávio Bolsonaro”, sostuvo.

Cuestionamientos y controversias: un factor que podría influir en los indecisos

Otro de los temas centrales fue el efecto que podrían tener los cuestionamientos públicos y los casos controvertidos asociados a ambas candidaturas durante los últimos días de campaña.

De la Barra mencionó polémicas relacionadas con el Banco Master y otras investigaciones o denuncias que, según indicó, han sido utilizadas en el enfrentamiento político entre los candidatos. En ese marco, planteó que las controversias podrían afectar la percepción de los votantes que aún no han definido su preferencia.

Las afirmaciones sobre eventuales vínculos de los candidatos o de personas de su entorno con estas controversias fueron parte del análisis entregado por el periodista durante la entrevista. No obstante, tales señalamientos deben distinguirse de hechos judicialmente establecidos y no implican, por sí mismos, la acreditación de responsabilidades penales.

Al evaluar el peso de estos antecedentes frente a otros elementos de campaña, el comunicador sostuvo que los cuestionamientos podrían tener una incidencia mayor que la discusión sobre el uso de plataformas digitales.

“Yo creo que lo que más pesaría en estos momentos serían los dos escándalos y la relación que tengan involucrados. ¿Hasta qué punto están involucrados los dos candidatos para ganar o perder votos?”, planteó.

A su juicio, el efecto electoral dependerá de la información que surja y de la forma en que los votantes interpreten los antecedentes durante los últimos días del proceso.

El periodista también indicó que los apoyos más consolidados de cada candidatura difícilmente cambiarían de posición a última hora, por lo que el margen de variación podría concentrarse entre los electores indecisos.

Redes sociales, desinformación y el papel de las plataformas digitales

La entrevista también abordó el rol de las redes sociales en la campaña, particularmente las plataformas administradas por Meta, entre ellas Facebook, Instagram y WhatsApp.

De la Barra se refirió a las críticas y reclamaciones planteadas por ambos sectores políticos en relación con el uso de estas herramientas, así como a la circulación de información falsa y a las acusaciones sobre eventuales desequilibrios en la difusión de contenidos.

Según explicó, la discusión sobre las redes sociales estuvo presente durante la campaña, pero estimó que otros factores podrían resultar más determinantes para el resultado final.

“Ambos acudieron al Tribunal Superior Electoral para reclamar sobre el uso que le están dando a estas redes sociales. La verdad es que se ha publicado mucho fake news. Meta incluso dijo que era muy equitativo que los candidatos habían tenido la misma oportunidad de crear contenidos para estas tres plataformas”, señaló.

El periodista agregó que las redes sociales han sido utilizadas como un espacio de confrontación política, donde circulan mensajes destinados a reforzar las posiciones de los adherentes y cuestionar a los adversarios.

Sin embargo, consideró que el desenlace dependería principalmente de la evaluación ciudadana sobre los candidatos, sus propuestas y las controversias que rodean a ambos sectores.

Seguridad pública: una de las principales preocupaciones de los brasileños

Entre los factores que, según De la Barra, tienen especial relevancia para el electorado brasileño se encuentra la seguridad pública.

El periodista sostuvo que la preocupación por la delincuencia y la expansión de organizaciones criminales constituye uno de los asuntos centrales de la discusión presidencial, por encima incluso de las diferencias religiosas o de las identidades partidarias.

“Lo que fundamentalmente les interesa a los brasileños es la seguridad. Eso en primer lugar. Esto lo indican las encuestas: el 70% de las personas quieren que haya mayor seguridad y que Brasil definitivamente intente controlar estos grupos de organizaciones criminales que están dominando prácticamente todos los sectores del país, incluyendo la parte económica”, afirmó.

En ese contexto, comparó los planteamientos de ambos sectores respecto de la manera en que el Estado debe enfrentar el crimen organizado.

Según explicó, Flávio Bolsonaro ha mostrado una postura favorable a una mayor cooperación internacional en materia de seguridad, mientras que Lula da Silva ha defendido la soberanía brasileña y la responsabilidad del propio Estado en el control de las organizaciones criminales.

De la Barra consideró que esta diferencia puede tener incidencia entre los electores preocupados por la violencia y la capacidad de las instituciones para responder a ella.

El comunicador también señaló que la seguridad se vincula con otras inquietudes sociales, entre ellas la posibilidad de desplazarse con tranquilidad por las ciudades y el impacto que la delincuencia puede tener en la actividad económica.

Economía, endeudamiento y preocupaciones sociales

El escenario económico fue otro de los asuntos incluidos en el análisis. El periodista manifestó que las condiciones fiscales, la inflación, el empleo y el endeudamiento constituyen preocupaciones que el próximo gobierno deberá enfrentar, independientemente de quién resulte electo.

Durante la conversación, mencionó cifras de deuda y reservas internacionales para ilustrar lo que considera un escenario económico complejo. Esas cifras fueron expuestas como parte de su análisis y no fueron contrastadas documentalmente durante la entrevista.

De la Barra sostuvo que las condiciones económicas pueden influir en la evaluación que los ciudadanos hacen de la gestión gubernamental y de las propuestas de los candidatos.

En ese sentido, vinculó la discusión económica con la incertidumbre electoral y con las expectativas de la población respecto de las medidas que se adopten después de la segunda vuelta.

El periodista también mencionó iniciativas relacionadas con beneficios sociales y cambios en la jornada laboral que, según explicó, han formado parte de las discusiones de campaña y de las estrategias para obtener respaldo ciudadano.

Religión y política: el peso de católicos y evangélicos

La influencia de la religión en la política brasileña fue otro de los temas abordados en Buenos Días Región.

Consultado sobre el papel de la espiritualidad en las candidaturas, De la Barra indicó que el electorado religioso no constituye un bloque homogéneo y que existen diferencias entre los apoyos que reciben ambos sectores, tanto entre católicos como entre evangélicos.

El periodista también se refirió a la controversia en torno a la Virgen de Aparecida, figura central del catolicismo brasileño, y a las interpretaciones políticas que surgieron durante la campaña.

Según explicó, las referencias religiosas han sido utilizadas en el debate electoral, generando cuestionamientos y desmentidos por parte de los sectores involucrados.

“Se intentó utilizar la imagen de la santa, de la patrona de Brasil, la Virgen de Aparecida, de mala forma; inclusive hubo protestas de la gente”, señaló.

De la Barra agregó que la presencia de líderes religiosos en actos y manifestaciones de ambas candidaturas refleja la importancia de estos sectores en la vida pública del país.

No obstante, consideró que el factor religioso no necesariamente será el elemento decisivo para modificar las preferencias electorales a pocos días de la votación.

Movilizaciones y último debate presidencial

El periodista también destacó las manifestaciones multitudinarias realizadas durante los últimos días de campaña, tanto por adherentes de Flávio Bolsonaro como de Lula da Silva.

A su juicio, estas convocatorias reflejan el nivel de movilización política y la intensidad de una contienda en la que ambos sectores buscan demostrar fuerza y consolidar sus respectivas bases electorales.

En cuanto al último debate presidencial, De la Barra señaló que su impacto dependería de la capacidad de los candidatos para presentar antecedentes nuevos o responder a los cuestionamientos que han marcado la campaña.

“Yo creo que esto está en medio decidido en ese aspecto. No creo que el debate consiga cambiar la idea de algunas personas, a menos que presente, como te decía anteriormente, algo nuevo con respecto a los vínculos que tienen con la corrupción, que podría cambiar eventualmente el criterio de los indecisos”, sostuvo.

El comunicador estimó que, a esas alturas del proceso, las posibilidades de modificar significativamente las preferencias eran limitadas, aunque reconoció que determinados antecedentes podrían influir en un segmento del electorado.

Una de las elecciones más polarizadas de Brasil

Al finalizar el análisis, De la Barra calificó la contienda como una de las más polarizadas de los últimos años, debido a la confrontación entre ambos sectores, las acusaciones cruzadas y la intervención de instituciones judiciales y electorales en distintas controversias.

El periodista sostuvo que el proceso presenta características particulares en comparación con elecciones anteriores, especialmente por la intensidad de las disputas y la relevancia que han adquirido los cuestionamientos relacionados con presuntos casos de corrupción.

“Pero con todos esos ingredientes, yo creo que sí. Ha sido una de las elecciones más polarizadas, en las cuales los dos candidatos se han hecho acusaciones mutuas muy graves, muy serias”, afirmó.

Asimismo, señaló que las controversias han contribuido a elevar el nivel de confrontación entre las candidaturas, aunque consideró que la definición final dependería de la decisión de los votantes y de la participación en las urnas.





​

