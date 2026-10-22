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22 de octubre de 2026

NUEVA RUTA PATRIMONIAL TEATRALIZADA IMPULSA EL TURISMO CULTURAL EN PUNTA ARENAS

​Patagonia on tour

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En el marco del Día del Patrimonio, la productora cultural Páramo Producciones presentará una innovadora ruta patrimonial teatralizada en Punta Arenas. La iniciativa busca relatar la historia económica y fundacional de la capital de la región de Magallanes, combinando arte y turismo para diversificar la oferta local y poner en valor la identidad del territorio.

Durante su participación en el programa Patagonia on tour, Roxana Concha, directora general de la productora, explicó los detalles de este nuevo recorrido histórico. La profesional destacó que el proyecto incluye destacados actores locales que interpretarán personajes de época como loberos y comerciantes, comenzando la caminata en el muelle de EPAustral y culminando en la Plaza de Armas.

“Magallanes tiene mucha historia y si realmente quiere ser un polo de desarrollo, tiene que tener un elemento diferenciador”, afirmó la invitada. A través de la señal de Polar Comunicaciones, la directora enfatizó que el arte entrega una perspectiva inmersiva para que los visitantes no solo adquieran recuerdos, sino que comprendan de manera humana cómo se forjó el territorio austral.

La actividad gratuita y abierta a la comunidad se realizará este sábado a las 10:00 horas, partiendo desde el reloj del puerto. En los estudios de Radio Polar, se detalló además que el domingo habrá un piloto exclusivo en inglés para tour operadores, con el objetivo de consolidar esta experiencia dentro de los servicios turísticos permanentes de la zona.

Diseño sin título

INVITAN A LA COMUNIDAD MAGALLÁNICA A REPENSAR EL CIRCUITO ANTÁRTICO DE PUNTA ARENAS

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