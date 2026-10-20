SES CIERRA SUPERVISIÓN ESPECIAL EN LA UMAG ANTE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACIÓN FINANCIERA

La Superintendencia de Educación Superior (SES) decidió terminar anticipadamente con la supervisión especial que seguía a la Universidad de Magallanes, luego de reconocer los avances financieros y las medidas establecidas por la institución regional en el marco de su Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025-2026, destacando los avances alcanzados gracias al compromiso de la comunidad universitaria y el respaldo de sus cuerpos colegiados conformados de manera triestamental por el estudiantado, funcionarios/as y académicas/os de la universidad.

La SES inició el monitoreo a la UMAG en el año 2024 ante el complejo escenario financiero -que al igual que otras universidades estatales y públicas- mantiene. Esto obligó a la institución implementar un Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera para reestructurar los gastos.

Entre los principales resultados destacados por el organismo fiscalizador, al constatar una evolución favorable de sus condiciones económicas y financieras, se encuentra la recuperación del resultado operacional, que pasó de una pérdida de $3.247 millones en 2024 a un resultado positivo de $358 millones en 2025, representando una mejora de $3.605 millones. Asimismo, los ingresos ordinarios aumentaron un 4,9% y la matrícula total alcanzó los 4.644 estudiantes en 2026, la cifra más alta de la serie histórica analizada.

Los avances reflejan los efectos de las medidas desarrolladas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, fortalecer los ingresos y recuperar progresivamente los equilibrios financieros de la institución.

Un reconocimiento al esfuerzo de la comunidad universitaria

El rector de la Universidad de Magallanes, Dr. José Maripani Maripani, valoró especialmente esta determinación, destacando que representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo desarrollado durante los últimos años.

"Recibimos esta noticia con mucha satisfacción, porque reconoce los esfuerzos que hemos realizado para enfrentar una situación financiera compleja. Quiero destacar especialmente el compromiso de nuestra comunidad universitaria, de las y los estudiantes y agradecer el respaldo del Consejo Universitario y del Consejo Superior conformados triestamentalmente, cuyos integrantes han demostrado un alto sentido de responsabilidad institucional. Las decisiones adoptadas no siempre han sido fáciles, pero el diálogo, la colaboración y la construcción de acuerdos han sido fundamentales para alcanzar estos resultados", señaló el rector.

La autoridad universitaria enfatizó que este avance constituye un paso importante para fortalecer el proyecto institucional y asegurar la continuidad de la misión pública de la Universidad de Magallanes.

Mantener la disciplina presupuestaria frente a los desafíos de 2027

El vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas Belmar, explicó que la resolución de la Superintendencia confirma los avances alcanzados mediante la implementación del Plan de Sostenibilidad, aunque advirtió que todavía existen desafíos financieros que requieren mantener una gestión responsable de los recursos.

"Esta decisión constituye un reconocimiento concreto a los resultados de nuestro Plan de Sostenibilidad. Hemos logrado revertir las pérdidas operacionales y avanzar hacia una situación financiera más equilibrada, gracias al esfuerzo de nuestra comunidad universitaria y al respaldo de nuestros cuerpos colegiados. Sin embargo, debemos ser conscientes de que aún enfrentamos dificultades financieras y que el escenario presupuestario de 2027, marcado por importantes restricciones fiscales, nos exigirá mantener una estricta disciplina presupuestaria, fortalecer nuestros ingresos y continuar avanzando en una gestión eficiente de los recursos", sostuvo el vicerrector.

Una mirada de largo plazo hacia la acreditación de 2028

Las autoridades universitarias coincidieron en que la recuperación financiera constituye un avance relevante para enfrentar el próximo proceso de acreditación institucional de 2028, pero enfatizaron que el objetivo de fondo trasciende dicho hito.

El rector Maripani dijo que "nuestro desafío no es solamente llegar en mejores condiciones a la acreditación de 2028, sino construir una Universidad de Magallanes sólida y sostenible en el tiempo, que pueda seguir desarrollando sus funciones académicas, fortaleciendo la investigación y contribuyendo al desarrollo de nuestra región. Para ello, será fundamental mantener el compromiso y el trabajo conjunto de toda nuestra comunidad universitaria".

Con esta determinación, la Universidad de Magallanes deja atrás el proceso especial de supervisión de su Plan de Sostenibilidad y retorna al procedimiento ordinario de supervisión financiera de la Superintendencia de Educación Superior.