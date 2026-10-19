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19 de octubre de 2026

MULTI X MIDE LOS EFECTOS DE SU MORTALIDAD POR FAN EN MAGALLANES

Tras este evento, la mortalidad llegó a 918 toneladas de biomasa según la salmonicultora, equivalentes al 1,3% del total de peces en el agua y al 2,7% de la cosecha de este año.

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Tras este evento, la mortalidad llegó a 918 toneladas de biomasa según la salmonicultora, equivalentes al 1,3% del total de peces en el agua y al 2,7% de la cosecha de este año.

El pasado 14 de octubre, Multi X comunicó que se dio por finalizada la contingencia por mortalidad de peces registrada en los centros de cultivo Taraba 7 y 9, que operan en la Región de Magallanes.

Ambos centros activaron sus planes de contingencia al detectarse una Floración Algal Nociva (FAN) de la microalga Leptocylindrus minimus, cuya presencia estaba siendo monitoreada desde fines de septiembre por la salmonicultora.

Las FAN, de acuerdo con la compañía, son fenómenos naturales que han existido siempre en los ecosistemas marinos, cuya frecuencia e intensidad puede verse afectada por factores tales como el climático y oceanográfico, destacando El Niño.

Desde el inicio del evento, Multi X afirmó que trabajó en coordinación con Sernapesca y bajo su fiscalización permanente. La productora movilizó equipos de buceo y transporte del tipo especializado para retirar la mortalidad.

También usó sistemas de aireación y surgencia con el fin de evitar nuevas pérdidas y realizó una cosecha anticipada en el centro de cultivo Taraba 7, autorizada por Sernapesca. Todo esto permitió que el retiro de los peces afectados se completara en menos de una semana.

Así las cosas, en el contexto de este evento, la mortalidad llegó a 918 toneladas de biomasa según la salmonicultora, equivalentes al 1,3% del total de peces en el agua de Multi X y al 2,7% de la cosecha de este año.

“Multi X cuenta con mecanismos para enfrentar este tipo de contingencias y mitigar su impacto productivo y económico. La compañía abordó el evento con la seriedad, el profesionalismo y la agilidad que corresponden, y estima que sus efectos sobre los resultados serán acotados”, dejaron en claro.

Fuente: salmonexpert.cl

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