60 AGRICULTORES DE MAGALLANES PARTICIPARON EN JORNADAS PRÁCTICAS SOBRE CULTIVO DE FRUTILLAS

Un total de 60 agricultores participaron en dos días de campo dedicados al cultivo de frutillas en Punta Arenas y Puerto Natales. Las jornadas, organizadas por el PTI AgroAlimentos de Corfo junto a la Seremi de Agricultura, contaron con capacitación especializada de Agrícola Llahuén y se desarrollaron en el marco de la Semana de la Pyme.

Las actividades se realizaron en el predio de Víctor Silva, en el sector de Leñadura, en Punta Arenas, y en el huerto de Lidia Catepillan, en Puerto Natales. Durante las jornadas, los participantes conocieron técnicas de preparación de camellones, fertilización, instalación de sistemas de riego, colocación de plástico antimaleza y establecimiento de plantines, además de recomendaciones sobre nutrición y manejo del cultivo.

Uno de los componentes de la iniciativa fue la entrega de 2.400 plantas para parcelas demostrativas en ambas comunas. Se trata de las variedades Albion, Alturas y Artesia, que permitirán observar distintas alternativas de establecimiento y manejo, así como evaluar su adaptación a las condiciones climáticas y de suelo de Magallanes.

Los predios también permitieron conocer diferentes sistemas de producción. En Punta Arenas, las demostraciones se realizaron bajo microtúnel, mientras que en Puerto Natales se trabajó en un huerto con producción bajo invernadero. Víctor Silva destacó la oportunidad de probar nuevas variedades, dos de las cuales aún no se han evaluado en la región, mientras que Lidia Catepillan valoró los conocimientos adquiridos sobre fertilización, riego y prevención de plagas y enfermedades.

Desde Corfo y la Seremi de Agricultura destacaron la importancia de acercar asesoría especializada y nuevas técnicas a los productores locales. A través del PTI AgroAlimentos, la iniciativa busca fortalecer las capacidades de las pequeñas empresas agrícolas, mejorar sus procesos productivos y contribuir al desarrollo de la agricultura regional.

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