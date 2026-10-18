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18 de octubre de 2026

EXPOSICIÓN RECORRE LA HISTORIA DEL RÍO DE LAS MINAS Y SU RELACIÓN CON PUNTA ARENAS

​“Entre aguas y memorias” iniciará su itinerancia el 19 de octubre en la Escuela 18 de Septiembre, continuará en el Centro Cultural y finalizará en noviembre en el Liceo Sara Braun.

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Una exposición fotográfica y documental recorrerá la historia del río de las Minas y su relación con el crecimiento de Punta Arenas. Se trata de “Entre aguas y memorias”, muestra que abordará las transformaciones del cauce y su vínculo con el paisaje, el desarrollo productivo y la memoria urbana de la ciudad.

A través de fotografías contemporáneas, documentos históricos y textos interpretativos, la exposición sigue el curso del río desde su nacimiento en la Reserva Nacional Magallanes hasta su desembocadura en el estrecho de Magallanes. El recorrido aborda el aprovechamiento de recursos como el carbón y el oro, las crecidas que marcaron la vida urbana y las obras de canalización que modificaron el cauce.

La propuesta invita a reconocer cómo el río ha acompañado el desarrollo de Punta Arenas y cómo su trazado permanece bajo calles, puentes y otras estructuras urbanas. De esta manera, la muestra busca relevar su importancia no solo como elemento geográfico, sino también como parte de la historia y la identidad territorial de la ciudad.

El proyecto reúne el trabajo de Thierry Dupradou Bastar, fotógrafo y coordinador; Carlos Baeriswyl Rada, curador; Loreto Medina Muñoz, productora; y Antonia Ríos Lamas, diseñadora.

La itinerancia comenzará en la Escuela 18 de Septiembre, entre el 19 y el 22 de octubre. Luego, la exposición estará en el Centro Cultural del 24 al 29 de octubre y finalizará en el Liceo Sara Braun, entre el 2 y el 6 de noviembre.


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EXPOSICIÓN RECORRE LA HISTORIA DEL RÍO DE LAS MINAS Y SU RELACIÓN CON PUNTA ARENAS

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