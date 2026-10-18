RED CREAMAG ANUNCIA CARTELERA CULTURAL Y ABRE CONVOCATORIAS PARA CREADORES DE MAGALLANES

La Asociación Red CreaMag, junto a Casa Morada e instituciones colaboradoras, anunció una programación de actividades culturales y artísticas para octubre y noviembre de 2026 en Punta Arenas. La agenda contempla encuentros familiares, talleres y espacios para exhibir y comercializar obras, además de convocatorias dirigidas a integrantes de las industrias creativas.

El sábado 24 y domingo 25 de octubre, entre las 11:00 y las 18:00 horas, se desarrollará el Día del Patrimonio Cultural Regional, bajo el lema “Magallanes con Identidad Chilota”. La actividad tendrá entrada liberada y se realizará en el segundo piso de Casa Morada, ubicado en Chiloé 755. La programación considera muestras artísticas, cuentos mitológicos, comida típica, libros, música en vivo y talleres orientados a destacar los vínculos históricos y culturales entre Chiloé y Magallanes.

El 30 y 31 de octubre, desde las 15:00 hasta las 20:00 horas, será el turno de la segunda edición del Mercadito de Stickers, también en Casa Morada y con acceso gratuito. La organización abrió una convocatoria nacional para ilustradores, diseñadores y creadores que quieran presentar sus stickers autogestionados. El encuentro incluirá exposiciones, música, lecturas, proyecciones y talleres de graffiti, fanzine, serigrafía y dibujo. Estos últimos tendrán un aporte de $6.000 y cupos limitados; las inscripciones se realizan por mensaje directo a las cuentas de Instagram @expo_artes_graficas y @casamoradapuq.

La agenda continuará el 20, 21 y 22 de noviembre con el primer Encuentro de Industrias Creativas de Magallanes (ENIC 2026), que tendrá lugar en el zócalo de Zonaustral, frente a la pista de patinaje. El evento abordará áreas como arte, ilustración, diseño, animación, arquitectura y música, junto con charlas temáticas.

Para esta última actividad, Red CreaMag mantiene abierta una convocatoria dirigida a ilustradores, artistas independientes, proyectos editoriales, tiendas gráficas y emprendedores vinculados al sector, interesados en exhibir y vender sus productos. Las postulaciones deben enviarse con antecedentes, portafolio o propuesta al correo [email protected]. El comunicado establece como fecha límite el 31 de octubre de 2026.