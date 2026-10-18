PORVENIR ANUNCIA HORARIOS Y RESTRICCIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL POR EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

La Municipalidad de Porvenir dio a conocer las medidas especiales que regirán en el Cementerio Municipal durante los preparativos y la conmemoración del Día de Todos los Santos, el próximo domingo 1 de noviembre. Las disposiciones incluyen horarios de funcionamiento, restricciones para trabajos de mantención y medidas para ordenar el tránsito en los alrededores.

El cementerio atenderá de lunes a viernes entre las 08:00 y las 20:30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos abrirá desde las 10:00 hasta las 20:30 horas. La atención administrativa funcionará de lunes a jueves, entre las 08:00 y las 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, y los viernes hasta las 16:00 horas, con una pausa entre las 13:00 y las 14:00 horas.

En cuanto a los trabajos de mantención, las obras gruesas, como la construcción de sepulturas, bóvedas y nichos, estarán suspendidas entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, y podrán retomarse el lunes 2 de noviembre. Se permitirán labores menores, como instalación de cerámicas, porcelanatos, granito y pintura, siempre que se mantenga la limpieza del sector intervenido y se retiren adecuadamente los residuos.

La administración también recordó que las escaleras del recinto solo pueden utilizarse para acceder a los nichos y que está prohibido emplearlas para trabajos de construcción o pintura. Además, el domingo 1 de noviembre se suspenderá el tránsito vehicular por calle Esmeralda, entre Damián Riobó y Jorge Schythe, desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.

El municipio llamó a la comunidad a respetar las disposiciones y colaborar con el cuidado y la limpieza del cementerio durante la jornada, en la que numerosas familias acudirán a recordar a sus seres queridos.