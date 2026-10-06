LIGA DE FUTSAL DE PORVENIR ARRANCÓ CON UNA INTENSA PRIMERA FECHA

El futsal volvió a tomar protagonismo en Porvenir. Este domingo se disputó la primera fecha de la Liga de Futsal de Porvenir, iniciativa organizada por la Ilustre Municipalidad de Porvenir, a través de su Oficina de Deportes y Recreación, que congregó a numerosos jugadores y equipos locales.





El gimnasio Padre Mario Zavattaro recibió los primeros encuentros del certamen, con partidos correspondientes a las categorías Todo Competidor, Senior y Damas. La fecha inaugural dejó triunfos, marcadores estrechos y también el primer empate del campeonato.





En Todo Competidor – Grupo 1, Club 1930 tuvo un sólido estreno y venció por 3-0 a CD593 Ecuador.

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La acción del Grupo 2 entregó dos compromisos de resultado ajustado. Deportivo Porvenir comenzó con el pie derecho tras superar 2-1 a Puerto Fuego, mientras que Porvenir F.C. consiguió una trabajada victoria por 3-2 sobre Chicos del Barrio.

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Los equipos Senior también animaron una jornada cargada de goles. Deportivo Porvenir protagonizó el resultado más amplio de la fecha al derrotar 6-2 a Victoria Plzen. En otro reñido duelo, FOMADEP ganó 4-3 frente a T. Ozuljevich, mientras que Club 710 cerró su presentación con un triunfo 3-1 ante Banda de Rene.

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En Damas, Fueguinas y Australes protagonizaron un equilibrado encuentro. Ninguno de los dos conjuntos logró sacar ventajas definitivas y el compromiso concluyó igualado 1-1.

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Con estos primeros resultados, quedó oficialmente en marcha una nueva temporada del futsal porvenireño. La iniciativa busca mantener activo el deporte comunal y ofrecer un espacio de encuentro para jugadores, equipos y familias en torno a una disciplina que cuenta con una importante presencia a nivel local.

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Las próximas fechas volverán a concentrar la actividad en el gimnasio Padre Mario Zavattaro, donde los distintos elencos continuarán su camino en busca de los primeros lugares de sus respectivas categorías.





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