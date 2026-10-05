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5 de octubre de 2026

ALMIRANTE(R) VERGARA ADVIERTE QUE APOYO A DEMANDA ARGENTINA POR LAS FALKLAND PODRÍA PERJUDICAR COMERCIO ENTRE PUNTA ARENAS Y EL ARCHIPIÉLAGO

“Nuestros vecinos ni siquiera se han dignado retirar el ofensivo decreto 457 del año 2021, que cuestiona nuestra absoluta soberanía en el Estrecho de Magallanes”, apunta.

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El excomandante en jefe de la Armada y académico, almirante en retiro, Miguel Ángel Vergara, advierte que el respaldo chileno a la demanda argentina sobre las islas Falkland (Malvinas) es una arista sensible a la soberanía chilena, lo cual podría perjudicar el comercio que se iniciará en los próximos meses entre Punta Arenas y el archipiélago.

En conversación con Infogate.cl, Vergera señala que “el apoyo a la demanda argentina sobre las Faklands-Malvinas es una arista muy sensible de nuestra política exterior, ya que hemos restringido gratuitamente nuestra soberanía al apoyar tal reclamación sin exigir ninguna reciprocidad, afectando nuestra relación con un aliado tradicional como lo es Gran Bretaña”.

Nuestros vecinos ni siquiera se han dignado retirar el ofensivo decreto 457 del año 2021, que cuestiona nuestra absoluta soberanía en el Estrecho de Magallanes”, apunta.

Vergara señala que “se repite como un mantra que aquel apoyo viene desde 1992, como si eso bastara para avalar el error geopolítico de haber potenciado la proyección de Argentina hacia el sur austral y la Antártica, lo que se contrapone con nuestros intereses geopolíticos a los que aspiramos en ese mismo espacio geográfico”.

Advierte que “no podemos ignorar que tenemos controversias en esa zona. Lo sensato sería mantener una posición neutral en la disputa entre dos países amigos, promoviendo el arreglo pacífico de esa controversia”.

Argentina desconocer el TPA y la Convención del Mar

El excomandante en jefe de la Armada precisa que “lo concreto es que ahora Argentina cuestiona el comercio de Punta Arenas con las Faklands-Malvinas, apoyándose en su decreto 256 del 2010, desconociendo el Tratado de 1984 y la Convención del Mar”.

Asegura que Argentina de esta manera “pretende negar el derecho soberano de Chile a transitar desde y hacia la boca oriental del Estrecho de Magallanes, con buques bajo nuestra bandera, para negociar con aquellas islas”.

Se trata de un intercambio comercial entre privados que beneficiará grandemente a Punta Arenas, en su economía y creación de empleos, disputando en buena lid la suerte de monopolio que hasta ahora ejerce Montevideo en el comercio con las Faklands-Malvinas”, menciona.

Consultado respecto a una eventual retención de parte de Argentina de un buque chileno, Vergara sostiene “prefiero no ponerme en el caso de que Argentina arbitrariamente intentara impedir el paso inocente de un buque con pabellón chileno, porque eso sería escalar innecesariamente una crisis, ya que un simple decreto interno no puede oponerse a un Tratado, ni al Derecho Internacional”.

Por lo demás, con este arreglo entre privados Chile no está contradiciendo su compromiso –no un Tratado- - de apoyar la demanda argentina en las Faklands-Malvinas, en tanto aquel país encause sus pretensiones por medios pacíficos y de acuerdo con el Derecho Internacional”, explica.

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