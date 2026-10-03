DIRECTORIO DE ENAP SESIONÓ EN MAGALLANES Y RECORRIÓ OPERACIONES DE LA EMPRESA

El Directorio de Enap realizó esta semana una sesión ordinaria en la Región de Magallanes, instancia que incluyó un recorrido por distintas instalaciones de la empresa para conocer en terreno el estado de sus operaciones y los principales proyectos que actualmente desarrolla en la zona.

La delegación estuvo encabezada por el presidente del Directorio, Cristián Muga, junto a las directoras Consuelo Raby, Laura Albornoz y Ximena Corbo, el director Nolberto Díaz y el gerente general, Julio Friedmann. También participaron ejecutivos corporativos de distintas áreas de la compañía.

La agenda contempló una visita a las operaciones de Exploración y Producción (E&P), liderada por el gerente corporativo de E&P y Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante. El recorrido incluyó principalmente el bloque Dorado-Riquelme, donde conocieron las actividades de perforación y fractura hidráulica, además de los avances de la campaña de perforación que se encuentra actualmente en ejecución.

Posteriormente, el equipo directivo y ejecutivo visitó las instalaciones de Cabo Negro y Laredo, donde conoció avances de distintas iniciativas, además de la infraestructura portuaria y las capacidades logísticas e industriales que respaldan las operaciones de Enap en Magallanes.

El presidente del Directorio de Enap, Cristián Muga, señaló que la visita permitió conocer las instalaciones y tomar contacto con trabajadores de la empresa. Por su parte, el gerente general, Julio Friedmann, destacó que estas instancias permiten complementar las conversaciones del Directorio sobre inversiones, desempeño operacional y proyecciones de la compañía. Enap informó que actualmente mantiene inversiones por más de US$ 700 millones en la región.

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