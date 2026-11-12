SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DESTACA MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA LA TEMPORADA TURÍSTICA EN TORRES DEL PAINE

Una serie de temas relacionados con la protección del patrimonio natural, la gestión de áreas protegidas y los desafíos ambientales de Magallanes fueron abordados esta mañana por el seremi de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad regional se refirió especialmente a las medidas de prevención de incendios forestales ante el inicio de la temporada turística, considerando que se cumple un año de la tragedia ocurrida en el sector del paso John Gardner, en el circuito del macizo Paine. También entregó detalles sobre el refuerzo de personal y equipamiento en Torres del Paine, los avances para la creación del Parque Nacional Cabo Froward y la situación de la infraestructura destinada a la disposición de residuos domiciliarios.

Torres del Paine: refuerzo de guardaparques y medidas preventivas para la temporada turística

Uno de los principales asuntos abordados fue la preparación del Parque Nacional Torres del Paine para la temporada turística 2026-2027, en un contexto marcado por el recuerdo del incendio ocurrido hace un año en el sector del paso John Gardner.

Rosenfeld hizo un llamado a los visitantes a mantener conductas responsables y respetar las disposiciones establecidas para proteger el patrimonio natural de la región. En ese sentido, recalcó que las medidas implementadas por los organismos públicos requieren también del compromiso de quienes recorren las áreas protegidas.

“Llamamos al autocuidado, básicamente que la gente respete el patrimonio natural, que disfrute, que goce del patrimonio natural, pero hay que cuidarlo y tenemos que cuidarlo entre todos”, sostuvo.

El seremi recordó que dentro del Parque Nacional Torres del Paine está prohibido fumar y encender fogatas en lugares no autorizados, además de abandonar los senderos habilitados y señalizados. Estas conductas pueden generar impactos negativos sobre los ecosistemas y aumentar los riesgos de emergencias.

La autoridad enfatizó que el cuidado de estos espacios no depende exclusivamente de la fiscalización estatal, sino también de las decisiones individuales de los turistas.

“Pero no sacamos nada de implementar esas medidas, si es que los ciudadanos o las personas que visitan estas áreas protegidas no cuidan a el entorno, no cuidan la naturaleza”, manifestó.

Respecto de los recursos disponibles para enfrentar la temporada, Rosenfeld informó que se contempla un incremento en la dotación de guardaparques, alcanzando un total de 195 funcionarios, con más de 120 contratados de manera transitoria para el período estival. Este personal permitirá reforzar los puntos de control y las labores de vigilancia ante el aumento de visitantes.

También destacó el despliegue de brigadas de incendios forestales en distintos sectores del parque, particularmente en las zonas de administración, Laguna Azul, Laguna Amarga y Pingo.

Entre los anuncios para esta temporada mencionó la adquisición de tres cuatrimotos por parte de Conaf, destinadas a fortalecer los controles en las porterías de acceso. A esto se suma la incorporación de un vehículo UTV, que permitirá apoyar las labores de rescate de personas accidentadas en los senderos y sectores de montaña.

Además, se entregaron camillas de seguridad por parte de la Municipalidad de Torres del Paine y se contempla establecer un convenio de colaboración con el Cuerpo de Socorro Andino, considerando las características geográficas y las dificultades que presentan algunos recorridos.

En materia de infraestructura, también se proyectan mejoras en la portería Sarmiento, particularmente en sus condiciones de habitabilidad, además de trabajos en los baños del sector Laguna Amarga, señalética y sistemas de telecomunicaciones.

La autoridad sostuvo que estas iniciativas buscan mejorar tanto la seguridad como la experiencia de quienes visitan uno de los principales destinos turísticos de la región.

Monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del río Serrano

Durante la conversación, Rosenfeld también se refirió al trabajo de monitoreo ambiental desarrollado en la provincia de Última Esperanza, específicamente en la cuenca del río Serrano.

La iniciativa considera la toma de muestras en 16 puntos diferentes, con el propósito de analizar los parámetros y elementos químicos presentes en el agua y determinar su calidad ambiental.

El seremi explicó que este trabajo se enmarca en la normativa que regula las condiciones de calidad de los distintos componentes ambientales, en este caso mediante la norma secundaria de calidad ambiental de la cuenca del río Serrano.

“Nosotros lo que hacemos básicamente es medir la calidad del agua de la cuenca del río Serrano en 16 puntos distintos, de tal manera de medir los distintos parámetros y elementos químicos que contiene el agua y vemos que es cierto la calidad”, detalló.

El proyecto se encuentra en ejecución y está a cargo de una consultora externa, cuyo trabajo considera el despliegue de equipos técnicos en terreno para realizar los muestreos correspondientes.

Reforestación en Torres del Paine: un proceso que continúa décadas después del incendio de 1985

Otro de los asuntos abordados fue el proyecto de reforestación y conservación que se desarrolla en el sector Pehoé-Pudeto, en el Parque Nacional Torres del Paine, iniciativa vinculada al trabajo de Conaf y Explora.

Rosenfeld recordó que el proceso de recuperación de la vegetación afectada por el incendio de 1985 ha requerido un trabajo sostenido durante décadas, lo que demuestra la lentitud con que los ecosistemas pueden recuperarse después de este tipo de emergencias.

El seremi destacó que actualmente es posible observar el crecimiento de renovales de lenga correspondientes a plantaciones realizadas hace aproximadamente 15 años, en un proyecto que continúa en desarrollo.

“Imagínense que ese incendio ocurrió en el año 1985 y seguimos reforestando ese sector”, comentó.

La autoridad utilizó este ejemplo para reforzar el llamado a prevenir los incendios forestales y evitar acciones que puedan poner en riesgo los ecosistemas.

“Por eso es que yo llamo a la cautela a resguardar el patrimonio natural, porque cuando ocurren incendios forestales que son producto de la acción antrópica, todos los incendios forestales son producidos por el ser humano. Es muy difícil encontrar un incendio de incendio que se produzca de manera natural. Es por el descuido del ser humano”, expresó.

En esa línea, recalcó que la restauración de los espacios afectados puede extenderse durante muchos años, por lo que la prevención constituye una herramienta fundamental para proteger la biodiversidad regional.

Parque Nacional Cabo Froward: comienza el proceso de consulta indígena

Uno de los hitos regionales destacados durante la entrevista fue el avance del proyecto para concretar el Parque Nacional Cabo Froward, iniciativa que contempla una nueva área protegida en el extremo sur de la península de Brunswick.

El seremi valoró la posibilidad de avanzar en la protección de este territorio, señalando que existe un importante patrimonio natural cercano a Punta Arenas que todavía presenta bajos niveles de investigación y conocimiento público.

Rosenfeld recordó que hace años había planteado la necesidad de evaluar el potencial natural y turístico de este sector, considerando su cercanía con la capital regional y las oportunidades que representa para la conservación y el desarrollo de actividades compatibles con el entorno.

En cuanto al procedimiento para avanzar en la declaratoria, informó que ya se inició el proceso de consulta indígena con las comunidades Kawésqar, instancia que contempla una primera reunión de planificación programada para el 18 de noviembre.

La consulta se desarrolla en cumplimiento de las disposiciones que establecen la participación de los pueblos indígenas cuando una medida administrativa del Estado pueda generar una afectación directa sobre sus comunidades.

Rosenfeld explicó que este proceso tiene carácter consultivo y no vinculante, pero recalcó la importancia de recoger las observaciones, antecedentes y planteamientos de las comunidades involucradas.

“Vamos a consultar a las comunidades Kawésqar respecto a la declaración de esta nueva área protegida y que ellos, por supuesto, podamos tener una conversación. Esta es una consulta indígena de carácter consultivo, ya no tiene carácter vinculante. Sin perjuicio de eso, las comunidades deben participar y tenemos que recolectar toda la información y poder llegar a acuerdos”, indicó.

El seremi también abordó la participación de otros sectores vinculados al territorio, particularmente la pesca artesanal, aclarando que las organizaciones podrán presentar observaciones durante la etapa de consulta ciudadana que se desarrollará posteriormente.

En ese sentido, manifestó que la construcción de una nueva área protegida debe considerar a los distintos actores que mantienen actividades en el territorio, con el propósito de compatibilizar la conservación con los usos permitidos.

Parque Nacional Kawésqar y participación de la pesca artesanal

La entrevista también permitió abordar las inquietudes de organizaciones de pescadores artesanales respecto de su participación en instancias relacionadas con la administración y gestión de áreas protegidas, especialmente en el territorio marítimo.

Rosenfeld explicó que el proceso de creación del Parque Nacional Cabo Froward corresponde a un territorio terrestre, mientras que las inquietudes de los pescadores artesanales se relacionan principalmente con el espacio marítimo y con los mecanismos de participación establecidos para el Parque Nacional Kawésqar.

En este último caso, recordó que la creación del parque en su porción terrestre contempló la conformación de un consejo consultivo junto a las comunidades indígenas, a partir de solicitudes planteadas durante el proceso.

Según explicó, ahora se busca avanzar en la puesta en funcionamiento de esa instancia y en la definición de las responsabilidades y compromisos que deberán asumir tanto el Estado como las comunidades.

Respecto de la participación de los pescadores artesanales, aseguró que estos no están excluidos y que podrán intervenir en la etapa de consulta ciudadana, presentando las observaciones que estimen pertinentes.

“Al contrario, creo que es muy importante la participación, hay que ampliar la participación, de hecho, y yo siempre lo he mencionado, cuando se trata de ciertos territorios tenemos que estar todos de acuerdo para que podamos generar una buena área protegida que tenga usos, ya usos para todas las partes”, señaló.

El seremi recordó que las áreas protegidas tienen tres grandes objetivos: educación, investigación y recreación, además de permitir actividades sectoriales compatibles con los objetos de conservación.

“Uno es la educación, que a mi juicio es lo más importante, llevar a las futuras generaciones que conozcan estas áreas protegidas y que puedan cuidar el día de mañana los entornos. segundo tiene que ver con la investigación. Tenemos que generar investigación en áreas protegidas para poder resguardar sitios o patrimonio el patrimonio natural”, explicó.

Asimismo, agregó que el turismo y la pesca artesanal pueden formar parte de los usos compatibles con estos territorios, siempre que se desarrollen respetando las condiciones y objetivos de conservación establecidos.

Relocalización de concesiones acuícolas: seremi llama a generar acuerdos

Otro de los temas que generó consultas durante la entrevista fue la modificación normativa relacionada con la relocalización de concesiones acuícolas y la posibilidad de desarrollar esta actividad en sectores donde actualmente existen restricciones.

Rosenfeld explicó que la materia forma parte de una reforma legal que fue discutida y aprobada por parlamentarios de ambas cámaras, por lo que sostuvo que sus alcances deben entenderse dentro del marco normativo vigente.

La autoridad aclaró que, a su juicio, esta modificación no significa una disminución de los estándares ambientales que deben cumplir los proyectos sometidos a evaluación.

“Nunca hemos hablado de bajar los estándares ambientales. De hecho tenemos los estándares ambientales más altos de Latinoamérica”, afirmó.

En su explicación, indicó que existen concesiones acuícolas que podrían caducar entre 2035 y 2040 y que, de acuerdo con la normativa vigente, no podrán renovarse dentro de parques nacionales. Por ello, la relocalización aparece como una alternativa que deberá ser regulada mediante un reglamento y los instrumentos correspondientes.

El seremi mencionó particularmente los parques nacionales Bernardo O’Higgins y Alberto de Agostini, además de las restricciones que existen para desarrollar actividades en determinados territorios protegidos.

En ese contexto, sostuvo que será necesario establecer espacios y condiciones que permitan compatibilizar las actividades productivas con los objetivos de conservación, entregando certeza jurídica a los distintos actores.

“Entonces lo que hay que hacer es llamar al consenso, llamar a los acuerdos, y yo creo que esa es una buena, es una buena instancia”, manifestó.

Rosenfeld agregó que el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar será un instrumento relevante para definir qué actividades sectoriales podrán desarrollarse en el territorio marítimo y bajo qué condiciones.

Gestión de residuos: Magallanes enfrenta una situación crítica en infraestructura

Hacia el cierre de la entrevista, el seremi abordó uno de los problemas ambientales más urgentes para la región: la situación de los vertederos y la necesidad de avanzar en soluciones de disposición final de residuos.

Rosenfeld aclaró que cuando se refirió a los estándares ambientales de Chile estaba hablando de la evaluación ambiental de proyectos, y no de la infraestructura disponible para la gestión de residuos, ámbito en el que Magallanes presenta importantes dificultades.

“Lamentablemente tenemos el índice de criticidad de infraestructura peor del país”, afirmó.

Frente a este escenario, anunció que los días 26 y 27 de noviembre llegarán a Magallanes cuatro subsecretarios, quienes participarán en actividades destinadas a difundir el Plan de Gestión de Residuos de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La agenda contempla reuniones con la alcaldesa de Puerto Natales, una visita al relleno sanitario de esa comuna y actividades en Punta Arenas junto al alcalde Claudio Radonich y el gobernador regional Jorge Flies. También se extenderá una invitación a los parlamentarios para que puedan conocer los antecedentes y plantear sus consultas.

El seremi advirtió que la situación requiere avanzar con rapidez, considerando la vida útil de las instalaciones existentes.

Relleno sanitario de Puerto Natales: permisos y financiamiento pendientes

En relación con el proyecto de relleno sanitario de Puerto Natales, Rosenfeld explicó que la iniciativa cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental aprobada desde 2009, pero que todavía enfrenta dificultades administrativas para completar su puesta en marcha.

La autoridad indicó que se está trabajando junto a la Seremi de Salud y la Subsecretaría de Desarrollo Regional para avanzar en los aspectos pendientes, entre ellos la obtención del Permiso Ambiental Sectorial 141, que regula las condiciones sanitarias y de seguridad de los sistemas de gestión de residuos.

El seremi sostuvo que, una vez superada la etapa de tramitación, será necesario resolver otro aspecto fundamental: el financiamiento de la operación del recinto.

En ese sentido, explicó que mantener un relleno sanitario implica costos y requerimientos distintos a los de un vertedero convencional, debido a las obras y variables técnicas que deben considerarse para su funcionamiento.

“Y después viene la segunda etapa, que a mi juicio una de las más importantes es ver el financiamiento de dónde va a venir el financiamiento. El financiamiento de la operación de un relleno sanitario es muy distinta a financiar la operación de un vertedero, porque un relleno sanitario incorpora mucho más variable y mucho más obras y partes”, concluyó.

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