NUEVAS EXPEDICIONES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES POTENCIAN EL TURISMO CIENTÍFICO Y PATRIMONIAL EN CABO FROWARD E ISLA NOIR

La empresa regional Whalesound anunció el lanzamiento de nuevas rutas turísticas con un fuerte enfoque científico para esta temporada en la región de Magallanes. Pablo Quezada, gerente de la compañía, detalló las próximas expediciones durante su participación en Patagonia on tour, destacando el valor de descentralizar la oferta hacia territorios inexplorados. Esta apuesta busca posicionar a Punta Arenas como un punto de partida clave para la observación de fauna y la preservación del patrimonio histórico.

Entre las principales novedades compartidas en Polar Comunicaciones, destaca la travesía de siete días hacia la remota Isla Noir, enfocada en el levantamiento de datos biológicos y arqueológicos. Asimismo, la agencia inaugurará programas de exploraciones hacia la Cruz de los Mares en Cabo Froward y el Faro San Isidro. Estas nuevas rutas terrestres y marítimas incluirán visitas a los restos de la antigua ballenera, sumando un importante componente cultural al recorrido costero.

Finalmente, el ejecutivo confirmó que el 4 de diciembre comenzarán las navegaciones hacia el Parque Marino Francisco Coloane e Isla Carlos III. Quezada enfatizó que el turista actual demanda comprender el entorno y la historia de los pueblos canoeros. Para invitar a la comunidad de Radio Polar a vivir esta experiencia única, la empresa mantiene un concurso activo en sus redes sociales y promociones para quienes deseen pernoctar junto a las ballenas.



