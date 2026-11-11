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11 de noviembre de 2026

DOCE JEFAS DE HOGAR DE PUNTA ARENAS CULMINAN TALLER DE ORFEBRERÍA

Tras ocho sesiones formativas, las participantes del programa Mujeres Jefas de Hogar recibieron su certificación y exhibieron sus creaciones en polímero y metal. La iniciativa, financiada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, entregó herramientas prácticas para fomentar el emprendimiento femenino.

CIERRE TALLER DE JOYAS

​Doce mujeres de Punta Arenas, participantes del programa Mujeres Jefas de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), culminaron el "Taller de Joyería Polímera", un ciclo formativo enfocado en la elaboración de piezas únicas a partir del reciclaje y de materiales de fácil acceso. Este martes, en dependencias de la Delegación Presidencial Regional, recibieron sus certificados y exhibieron parte de las obras elaboradas.

Durante ocho sesiones, las alumnas fueron guiadas por la tallerista Camila Vera Sandoval. El proceso formativo abarcó desde el reconocimiento de las herramientas y técnicas básicas hasta que cada participante logró desenvolverse de manera autónoma en la manufactura de sus productos. Como resultado de este trabajo artesanal surgieron broches, aros, collares y diversos accesorios montados sobre bases de metal, cobre y sustancias poliméricas.

El taller fue financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, en coordinación con el SernamEG y la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, entidad ejecutora del programa Mujeres Jefas de Hogar en Punta Arenas.

El desarrollo de oficios creativos se ha convertido en un motor para la independencia financiera. Así lo destacó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, subrayando el valor de estas disciplinas. “Nuestro principal interés institucional es brindar cada vez más oportunidades y dotar de herramientas concretas a las mujeres para que impulsen su propio emprendimiento. Fomentar el desarrollo de oficios ligados a las artes, como es en este caso la orfebrería, enriquece nuestro ecosistema cultural y les otorga proyecciones reales de desarrollo personal y comercial”.

La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, valoró la proyección económica del oficio aprendido. “El trabajo de joyería es un arte hermoso y duradero. Además de un pasatiempo, es una herramienta que pueden seguir profundizando para comercializar, generar un emprendimiento y contribuir al hogar. En esa línea, como gobierno buscamos fortalecer la autonomía de las mujeres con distintos programas y recursos, que el Servicio Nacional de la Mujer pone a su alcance a través de organismos colaboradores”.

Por su parte, la directora regional (s) del SernamEG Magallanes, Cristina Mayorga Salazar, explicó el lugar que ocupa esta formación dentro del programa. “Las capacitaciones en oficios forman parte de la implementación del Proyecto Laboral que cada participante elabora en el programa Mujeres Jefas de Hogar, y se gestionan con la oferta pública y privada disponible en la región. En este caso, la articulación con la Seremi de las Culturas permitió sumar una alternativa formativa que mejora sus condiciones de empleabilidad, tanto en el trabajo dependiente como en el emprendimiento”, señaló.

El seremi de Gobierno Ángel Roa Alegría, también presente en la ceremonia de certificación, recalcó que “como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, queremos entregar oportunidades concretas para que las mujeres desarrollen sus talentos, emprendan y alcancen autonomía económica. Este taller refleja cómo el trabajo coordinado del Estado permite entregar herramientas reales a doce mujeres de Punta Arenas para generar sus propios ingresos y construir un mejor futuro para ellas y sus familias. Nuestro compromiso es abrir oportunidades y avanzar con hechos, no palabras”.

Entre las participantes estuvo Carolina Barra Alarcón, quien este año inició su emprendimiento Reciclando con Mailén, dedicado a trabajar con materiales reciclados. “Es la primera vez que hago algo así y me gustó mucho. En mi emprendimiento trabajo con reciclaje y todo me sirve, así que esto es algo nuevo que aprendí muy bien y que voy a poder aplicar”, comentó.

Durante la ceremonia, Cinthia Serpa Hernández dirigió unas palabras a nombre de sus compañeras. “Como jefa de hogar viví esta experiencia no solo para recibir una herramienta para un futuro laboral, sino también para sumar conocimiento. Lo sentí como una vitamina para nuestros emprendimientos y para los sueños de cada una. En lo personal, me sacó de mi zona de confort, tuve muy buenas compañeras y me siento muy orgullosa de haber participado”.

La jornada de cierre y certificación coronó este esfuerzo con el montaje de una exposición de obras, elaboradas por las participantes, para exhibir los resultados y el potencial creativo desarrollado a lo largo del taller.

Archivo Semana FI

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