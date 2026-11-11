SMALL BAND DEL ORFEÓN NACIONAL DE CARABINEROS HIZO VIBRAR A PORVENIR CON ESPECTÁCULO MUSICAL

En el marco de las actividades rumbo al centenario de Carabineros de Chile, el Gimnasio Padre Mario Zavattaro de Porvenir fue escenario de un destacado espectáculo musical abierto a toda la comunidad, protagonizado por la Small Band del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile.



Esta agrupación forma parte del Orfeón Nacional y tiene como objetivo acercar la música institucional a las distintas comunidades del país. A través de un formato más reducido y dinámico, presenta un variado repertorio que incluye diferentes estilos musicales y reconocidos clásicos nacionales e internacionales.



La jornada comenzó con la presentación de Voces del Centenario, agrupación integrada por funcionarios de Carabineros de Chile en la Región de Magallanes, para luego dar paso a la Small Band, cuyos músicos ofrecieron una presentación llena de talento, ritmo y energía.



La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, participó en la recepción de los integrantes de la agrupación y en el encuentro con la comunidad. Durante la actividad, además, se hizo entrega de un reconocimiento a la Small Band, como muestra de agradecimiento por su visita y presentación en Porvenir.



Esta iniciativa permitió acercar la música y la cultura a las familias fueguinas, fortaleciendo también los lazos entre Carabineros de Chile y la comunidad, en el camino hacia la conmemoración de sus 100 años de servicio al país.



