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11 de noviembre de 2026

SMALL BAND DEL ORFEÓN NACIONAL DE CARABINEROS HIZO VIBRAR A PORVENIR CON ESPECTÁCULO MUSICAL

​Esta agrupación forma parte del Orfeón Nacional y tiene como objetivo acercar la música institucional a las distintas comunidades del país.

SMALL BAND EN PORVENIR 8

En el marco de las actividades rumbo al centenario de Carabineros de Chile, el Gimnasio Padre Mario Zavattaro de Porvenir fue escenario de un destacado espectáculo musical abierto a toda la comunidad, protagonizado por la Small Band del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile.

Esta agrupación forma parte del Orfeón Nacional y tiene como objetivo acercar la música institucional a las distintas comunidades del país. A través de un formato más reducido y dinámico, presenta un variado repertorio que incluye diferentes estilos musicales y reconocidos clásicos nacionales e internacionales.

La jornada comenzó con la presentación de Voces del Centenario, agrupación integrada por funcionarios de Carabineros de Chile en la Región de Magallanes, para luego dar paso a la Small Band, cuyos músicos ofrecieron una presentación llena de talento, ritmo y energía.

La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, participó en la recepción de los integrantes de la agrupación y en el encuentro con la comunidad. Durante la actividad, además, se hizo entrega de un reconocimiento a la Small Band, como muestra de agradecimiento por su visita y presentación en Porvenir.

Esta iniciativa permitió acercar la música y la cultura a las familias fueguinas, fortaleciendo también los lazos entre Carabineros de Chile y la comunidad, en el camino hacia la conmemoración de sus 100 años de servicio al país.

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