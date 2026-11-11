11 de noviembre de 2026
SMALL BAND DEL ORFEÓN NACIONAL DE CARABINEROS HIZO VIBRAR A PORVENIR CON ESPECTÁCULO MUSICAL
Esta agrupación forma parte del Orfeón Nacional y tiene como objetivo acercar la música institucional a las distintas comunidades del país.
En el marco de las actividades rumbo al centenario de Carabineros de Chile, el Gimnasio Padre Mario Zavattaro de Porvenir fue escenario de un destacado espectáculo musical abierto a toda la comunidad, protagonizado por la Small Band del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile.
Esta agrupación forma parte del Orfeón Nacional y tiene como objetivo acercar la música institucional a las distintas comunidades del país. A través de un formato más reducido y dinámico, presenta un variado repertorio que incluye diferentes estilos musicales y reconocidos clásicos nacionales e internacionales.
La jornada comenzó con la presentación de Voces del Centenario, agrupación integrada por funcionarios de Carabineros de Chile en la Región de Magallanes, para luego dar paso a la Small Band, cuyos músicos ofrecieron una presentación llena de talento, ritmo y energía.
La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, participó en la recepción de los integrantes de la agrupación y en el encuentro con la comunidad. Durante la actividad, además, se hizo entrega de un reconocimiento a la Small Band, como muestra de agradecimiento por su visita y presentación en Porvenir.
Esta iniciativa permitió acercar la música y la cultura a las familias fueguinas, fortaleciendo también los lazos entre Carabineros de Chile y la comunidad, en el camino hacia la conmemoración de sus 100 años de servicio al país.
PRESIDENTE DE ANTARCTICA21 PLANTEA NECESIDAD DE GARANTÍAS ESTATALES PARA IMPULSAR GRANDES INVERSIONES PRIVADAS EN CHILE
Durante la inauguración del Magellan Discoverer, Jaime Vásquez destacó la capacidad de los empresarios regionales para desarrollar proyectos de nivel internacional y puso sobre la mesa uno de los principales desafíos para concretar inversiones de gran envergadura: el acceso al financiamiento bancario y la necesidad de contar con mecanismos de respaldo estatal.