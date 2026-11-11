MESA DE MEDIACIÓN PENAL JUVENIL IMPULSARÁ ABORDAJE DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR

En dependencias del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, se llevó a cabo la Mesa de Mediación Penal juvenil, instancia que tiene como objetivo coordinar el trabajo entre las distintas instituciones involucradas en la aplicación de la Ley N° 20.084 y promover este mecanismo de diálogo, para que el ofensor adolescente se responsabilice y repare el daño causado, fortaleciendo de esta manera las oportunidades de reinserción y la atención a las víctimas.

La sesión contó con la presencia de Paulo González, abogado y Defensor Penal Adolescente de la Defensoría Penal Pública; y Amanda Hurtado, asesora jurídica de la Fiscalía de Magallanes. Se sumaron la Abogada de reinserción social juvenil, Lorena Pereira y Sindy Hechenleitner, Mediadora Penal Juvenil del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes quien lleva a cabo los procesos de mediación.

En la sesión, se revisó el avance de la implementación regional del Programa de Mediación Penal Juvenil, analizándose el comportamiento de las derivaciones efectuadas durante el año considerando el protocolo interinstitucional que se aplica para la derivación de casos de Mediación Penal Adolescente.

Desde que se inició el Programa de Mediación Penal Juvenil en 2025, se ha recibido a la fecha un total de 106 derivaciones iniciándose mediación en 96 de esas causas. En lo que va corrido del año 2026, se han recibido 59 derivaciones de las cuales el 53% corresponden principalmente a conflictos entre estudiantes.

En la mesa, la Mediadora Penal Juvenil del Servicio de Reinserción Social Juvenil adelantó la necesidad de avanzar en la coordinación interinstitucional para abordar el aumento de causas recibidas en conflictos vinculados al ámbito escolar y a relaciones entre pares, "para apoyar el desescalamiento del conflicto, fomentar la reparación y prevenir la reiteración del hecho. Las causas derivadas que se originan en contexto escolar requieren una mirada particular y se hace necesario atender no sólo la tipología penal de la causa, sino que se analicen las características del conflicto de tal manera de efectuar una intervención restaurativa para resolver el conflicto de convivencia entre estudiantes", destacó Sindy Hechenleitner.

Junto a lo anterior, la profesional destacó la oportunidad que reviste la justicia restaurativa, al ser un puente fundamental, que permite que los conflictos ocurridos entre estudiantes se aborden a través del diálogo voluntario, la responsabilización y la reparación del daño.

Al respecto, el Servicio de Reinserción Social Juvenil se encuentra convocando a instituciones educacionales para articular la respuesta educativa y la intervención del sistema de justicia juvenil, especialmente respecto del conflicto que se origina en el espacio escolar y cuya intervención puede involucrar competencia y respuesta institucionales diversas.