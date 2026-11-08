PORVENIR REALIZÓ LA TERCERA FERIA DE LAS ARTES CON 21 STANDS ESTUDIANTILES

Con 21 stands y la participación de establecimientos educacionales e instituciones colaboradoras, se realizó en Porvenir la tercera versión de la feria estudiantil «Relatos del arte, desde el territorio austral», una muestra que reunió trabajos vinculados al arte, el medio ambiente y el patrimonio local.

La iniciativa, organizada por la Mesa Regional de Educación Artística, se desarrolló este jueves y contó con la participación del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, la Escuela Bernardo O'Higgins y el Colegio María Auxiliadora, además de programas e instituciones vinculadas a la educación, la cultura y el patrimonio.

Durante la jornada, las autoridades regionales recorrieron los espacios de exhibición y conocieron los trabajos desarrollados por los estudiantes. Entre los asistentes estuvieron los seremis de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido; de Educación, Raúl Alvarado Díaz; de Ciencia, Carlo Olave Solar; y la delegada presidencial provincial, Margarita Norambuena Caviedes.

Entre las propuestas presentadas destacó una instalación artística inspirada en el reciclaje, desarrollada por Danae Eugenio Pérez junto a sus compañeras del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes. También se exhibió un trabajo de investigación visual de Martina Mora Sáez, centrado en las casas patrimoniales de Porvenir y sus historias, incluyendo construcciones como la Casa de Piedra y la Cruz Roja.

La feria también contó con la colaboración de la Seremi de Educación, el Bibliomóvil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Biblioteca Pública de Porvenir, el Museo Regional de Magallanes, el Ministerio de Ciencia, CECREA y la Escuela Liquen.

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