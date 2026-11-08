Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

8 de noviembre de 2026

PORVENIR REALIZÓ LA TERCERA FERIA DE LAS ARTES CON 21 STANDS ESTUDIANTILES

​La actividad reunió a establecimientos educacionales e instituciones en torno a la creatividad, el reciclaje y el patrimonio de Tierra del Fuego, con trabajos artísticos e investigaciones sobre la identidad local.

17

Con 21 stands y la participación de establecimientos educacionales e instituciones colaboradoras, se realizó en Porvenir la tercera versión de la feria estudiantil «Relatos del arte, desde el territorio austral», una muestra que reunió trabajos vinculados al arte, el medio ambiente y el patrimonio local.

La iniciativa, organizada por la Mesa Regional de Educación Artística, se desarrolló este jueves y contó con la participación del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, la Escuela Bernardo O'Higgins y el Colegio María Auxiliadora, además de programas e instituciones vinculadas a la educación, la cultura y el patrimonio.

Durante la jornada, las autoridades regionales recorrieron los espacios de exhibición y conocieron los trabajos desarrollados por los estudiantes. Entre los asistentes estuvieron los seremis de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido; de Educación, Raúl Alvarado Díaz; de Ciencia, Carlo Olave Solar; y la delegada presidencial provincial, Margarita Norambuena Caviedes.

Entre las propuestas presentadas destacó una instalación artística inspirada en el reciclaje, desarrollada por Danae Eugenio Pérez junto a sus compañeras del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes. También se exhibió un trabajo de investigación visual de Martina Mora Sáez, centrado en las casas patrimoniales de Porvenir y sus historias, incluyendo construcciones como la Casa de Piedra y la Cruz Roja.

La feria también contó con la colaboración de la Seremi de Educación, el Bibliomóvil del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Biblioteca Pública de Porvenir, el Museo Regional de Magallanes, el Ministerio de Ciencia, CECREA y la Escuela Liquen.


Ricardo Jara

FERIA DE INGLÉS EN PUNTA ARENAS INVITARÁ A LA COMUNIDAD A RECORRER LA MÚSICA DE DISTINTAS DÉCADAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

MÁS DE 800 ESCOLARES DE MAGALLANES PARTICIPARON DE PATAGONIA RUNNING EN TORRES DEL PAINE

Leer Más

​La quinta versión de la corrida reunió a estudiantes de 30 establecimientos educacionales dependientes del SLEP Magallanes, provenientes de distintas comunas de la región, en las distancias de 2,5 y 5 kilómetros.

PATAGONIA RUNNING 2026 5 version
nuestrospodcast
17

PORVENIR REALIZÓ LA TERCERA FERIA DE LAS ARTES CON 21 STANDS ESTUDIANTILES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
17

PORVENIR REALIZÓ LA TERCERA FERIA DE LAS ARTES CON 21 STANDS ESTUDIANTILES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
1000183503

INGENIEROS MAGALLÁNICOS PRESENTAN INVESTIGACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE EDIFICIOS EN CONFERENCIA INTERNACIONAL

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Paisaje antártico

INACH CELEBRA EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA CON UNA RENOVADA SECCIÓN DE DESCARGA DE MATERIAL EDUCATIVO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.