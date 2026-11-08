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8 de noviembre de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES REFUERZA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL ANTE AUMENTO DE LA DEMANDA

​El establecimiento ha implementado distintas medidas para responder al incremento de consultas de urgencia y hospitalizaciones psiquiátricas. Desde el recinto reconocieron el esfuerzo de los equipos clínicos y señalaron que trabajan para fortalecer la dotación de profesionales especializados.

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El Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria ha desplegado distintas estrategias para responder al aumento progresivo de la demanda por atención de salud mental, tanto en consultas de urgencia como en hospitalizaciones de personas que requieren cuidados especializados.

La subdirectora médica del establecimiento, Dra. Francisca Sanfuentes, explicó que esta situación se observa tanto en el hospital como en la red regional de salud. Entre las medidas implementadas se encuentra el fortalecimiento de la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en Psiquiatría (UHCIP), que actualmente cuenta con seis psiquiatras para adultos y dos especialistas infantojuveniles.

Asimismo, se habilitó una Unidad de Enlace de Psiquiatría para atender a pacientes hospitalizados por otras causas que requieren asistencia en salud mental. También se mantiene, desde 2024, una estrategia de interconsultores de llamadas de psiquiatría para responder a urgencias durante horarios inhábiles.

Ante la alta demanda de hospitalizaciones, el recinto ha habilitado camas en otros servicios clínicos mediante una reconversión temporal, sin aumentar el número total de camas disponibles. Esta medida cuenta con el acompañamiento de equipos especializados para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Por su parte, la psiquiatra y jefa subrogante del Centro de Responsabilidad de Psiquiatría, Dra. Bachira Nazar, señaló que la ocupación permanente de las camas psiquiátricas es una situación de larga data. Además, destacó el compromiso de los profesionales para acompañar los procesos terapéuticos de pacientes hospitalizados tanto en psiquiatría como en otras unidades del establecimiento.

Desde el hospital reconocieron el esfuerzo de los funcionarios frente al aumento de la carga asistencial y señalaron que trabajan junto al Servicio de Salud Magallanes y el Ministerio de Salud para gestionar recursos humanos especializados de manera permanente, con el objetivo de responder a las necesidades de atención de la comunidad.


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