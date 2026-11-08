SUBREI AVANZA EN DISEÑO DE MECANISMO PARA REVISAR INVERSIONES EXTRANJERAS

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Paula Estévez, encabezó un encuentro con exautoridades de la institución y de su antecesora, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), para abordar el diseño de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras, conocido internacionalmente como investment screening.

La reunión se realizó el miércoles 4 de noviembre en dependencias de Cancillería y contó con la participación presencial de Juan Salazar, Carlos Furche, Jorge Bunster y Claudia Sanhueza. De manera virtual se sumaron Rodrigo Yáñez y Paulina Nazal.

Durante la instancia, Estévez presentó los principales lineamientos de la propuesta que desarrolla el Gobierno, cuyo objetivo es establecer una herramienta para evaluar determinadas operaciones de inversión cuando puedan representar riesgos para la seguridad nacional, manteniendo la apertura de Chile a la inversión extranjera. La iniciativa legislativa se encuentra en elaboración y se proyecta presentar al Congreso durante los próximos meses.

El trabajo considera principios como proporcionalidad, transparencia, no discriminación, certeza jurídica y debido proceso. Según explicó la subsecretaria, la propuesta busca establecer criterios objetivos para revisar eventuales riesgos específicos, sin afectar las condiciones de apertura y confianza para la inversión extranjera.

La SUBREI también informó que durante este año ha desarrollado un proceso de análisis técnico, coordinación interinstitucional y revisión de experiencias internacionales, junto con encuentros con expertos, parlamentarios, representantes de la academia y la sociedad civil para recoger distintas perspectivas sobre la futura iniciativa.

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