Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

8 de noviembre de 2026

SUBREI AVANZA EN DISEÑO DE MECANISMO PARA REVISAR INVERSIONES EXTRANJERAS

​La subsecretaria Paula Estévez se reunió con exautoridades de la SUBREI y DIRECON para abordar la propuesta de un sistema que permita evaluar inversiones extranjeras ante eventuales riesgos para la seguridad nacional.

Reunion-IS

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), Paula Estévez, encabezó un encuentro con exautoridades de la institución y de su antecesora, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), para abordar el diseño de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras, conocido internacionalmente como investment screening.

La reunión se realizó el miércoles 4 de noviembre en dependencias de Cancillería y contó con la participación presencial de Juan Salazar, Carlos Furche, Jorge Bunster y Claudia Sanhueza. De manera virtual se sumaron Rodrigo Yáñez y Paulina Nazal.

Durante la instancia, Estévez presentó los principales lineamientos de la propuesta que desarrolla el Gobierno, cuyo objetivo es establecer una herramienta para evaluar determinadas operaciones de inversión cuando puedan representar riesgos para la seguridad nacional, manteniendo la apertura de Chile a la inversión extranjera. La iniciativa legislativa se encuentra en elaboración y se proyecta presentar al Congreso durante los próximos meses.

El trabajo considera principios como proporcionalidad, transparencia, no discriminación, certeza jurídica y debido proceso. Según explicó la subsecretaria, la propuesta busca establecer criterios objetivos para revisar eventuales riesgos específicos, sin afectar las condiciones de apertura y confianza para la inversión extranjera.

La SUBREI también informó que durante este año ha desarrollado un proceso de análisis técnico, coordinación interinstitucional y revisión de experiencias internacionales, junto con encuentros con expertos, parlamentarios, representantes de la academia y la sociedad civil para recoger distintas perspectivas sobre la futura iniciativa.


seremishaciendagobierno

REGIONES RECUPERAN CASI $95 MIL MILLONES PARA INVERSIONES EN 2027

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

GOBIERNO DESTACA AVANCE DE PROYECTO QUE FORTALECE LA SEGURIDAD MUNICIPAL

Leer Más

​La iniciativa modifica la Ley N° 21.802 y contempla facilitar la contratación de inspectores municipales, ampliar las alternativas de financiamiento y flexibilizar los requisitos para conformar equipos de seguridad local.

Seguridad municipal ante Punta Arenas
nuestrospodcast
gimnasio

SERNAC ENTREGA RECOMENDACIONES Y RECUERDA LOS DERECHOS AL CONTRATAR UN GIMNASIO

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Reunion-IS

SUBREI AVANZA EN DISEÑO DE MECANISMO PARA REVISAR INVERSIONES EXTRANJERAS

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
Grupo Actual
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Ricardo Jara

FERIA DE INGLÉS EN PUNTA ARENAS INVITARÁ A LA COMUNIDAD A RECORRER LA MÚSICA DE DISTINTAS DÉCADAS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
coremontaña

PRESUPUESTO 2027: CORE XIMENA MONTAÑA DESTACA AVANCES PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y ALERTA POR OTRAS PARTIDAS MINISTERIALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.