SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN YA BENEFICIA A 354 TRABAJADORES EN MAGALLANES Y MOVILIZA MÁS DE $106 MILLONES EN PAGOS

​Un importante avance en el apoyo a la generación de empleo formal registra la implementación del Subsidio a la Contratación, Línea de Activación Laboral, en la región de Magallanes. De acuerdo con los últimos antecedentes del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), a octubre de 2026 se han concedido 354 beneficios de un total de 399 cupos asignados para trabajadores de la región, asociados a 110 empresas empleadoras.



La iniciativa tiene como objetivo incentivar la contratación formal de nuevas personas trabajadoras en el sector privado, mediante una bonificación que puede alcanzar hasta el 50% de un Ingreso Mínimo Mensual por cada trabajador contratado y hasta un 60% en el caso de las trabajadoras, constituyéndose en una herramienta de apoyo para las empresas que buscan ampliar sus equipos y generar nuevas oportunidades laborales.



El alcance del programa también se refleja en sus resultados financieros. Según el tercer proceso de pago, realizado el 3 de noviembre, en Magallanes se registraron transferencias por $81.050.136, correspondientes a 278 trabajadores y trabajadoras vinculados a 100 empresas. Estos pagos consideran remuneraciones de septiembre y montos rezagados de los meses anteriores.



Al respecto, el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, destacó la importancia de este instrumento para dinamizar el mercado laboral regional y promover oportunidades de empleo con protección social.



“Como Gobierno estamos impulsando herramientas concretas para facilitar la contratación formal y apoyar a las empresas que generan puestos de trabajo. Este subsidio permite entregar un incentivo económico a los empleadores que incorporan nuevos trabajadores, pero, sobre todo, contribuye a que más personas puedan acceder a un empleo formal, con sus respectivas cotizaciones y derechos laborales. Los resultados que estamos observando en Magallanes dan cuenta de que existe interés por utilizar este instrumento y avanzar en esa dirección”, señaló la autoridad.



Por su parte, el director regional (s) de SENCE, Roberto Vargas, relevó el trabajo que se está desarrollando para acercar este beneficio al sector empleador y facilitar su utilización.



“Para SENCE es muy importante que las empresas de nuestra región conozcan y aprovechen las herramientas disponibles para fomentar el empleo. El Subsidio a la Contratación representa un apoyo directo para quienes deciden incorporar nuevos trabajadores y trabajadoras, disminuyendo parte del costo asociado a estas contrataciones. Por eso, nuestro llamado es a informarse sobre sus características y requisitos, y a considerar este beneficio como una oportunidad para fortalecer sus equipos de trabajo”, indicó.



A nivel nacional, el programa también presenta un importante nivel de avance. Al cierre del proceso de concesión del 30 de octubre, se contabilizaban 23.459 beneficios concedidos, correspondientes a 6.180 empresas, lo que representa un 93,8% de la meta inicial de 25 mil nuevos puestos de trabajo.



De esta manera, el Subsidio a la Contratación se posiciona como uno de los instrumentos destinados a fortalecer la empleabilidad, apoyar al sector privado y promover relaciones laborales formales, contribuyendo a que más personas puedan incorporarse al mundo del trabajo con mejores condiciones y mayor seguridad social.

