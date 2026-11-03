3 de noviembre de 2026
DEL CAMPO A LA COSTANERA, INDAP CELEBRA INICIO DE TEMPORADA CON PRODUCTOS RECIÉN COSECHADOS
Este sábado 7 de noviembre, entre las 9 y las 14 horas, la Avenida Costanera, entre José Menéndez y Avenida Colón, reunirá productos campesinos, exámenes preventivos de salud y actividades de bienestar, en un paseo abierto a todas las familias de Punta Arenas.
Hortalizas, frutas y alimentos recién cosechados llegarán este sábado a la Costanera de Punta Arenas, de la mano de campesinas y campesinos de la región. INDAP Magallanes invita a la comunidad a una nueva versión de la Expo Mujer Rural, encuentro que visibiliza el aporte de las mujeres a la agricultura familiar campesina y promueve la compra local.
La cita es este sábado 7 de noviembre, entre las 9 y las 14 horas, en Avenida Costanera, entre las calles José Menéndez y Avenida Colón. Será una mañana para recorrer los stands con calma, frente al Estrecho de Magallanes, y conversar directamente con quienes cultivan y elaboran lo que llega a la mesa.
El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic Álvarez, destacó el valor de estos espacios para acercar el mundo rural a la ciudad y fortalecer los circuitos cortos de comercialización.
"Detrás de cada hortaliza y de cada producto hay una campesina que trabajó para que hoy llegue fresco a tu mesa. Esta expo es la oportunidad de conocerlos, agradecerles y llevarte a casa lo mejor de la cosecha de Magallanes. Te invitamos a venir en familia, a pasear por la Costanera y a comprarle directamente a quienes producen en nuestra región, porque cada compra fortalece a las mujeres rurales y a la economía local", señaló.
Durante la jornada, el público encontrará productos de temporada, hortalizas, frutas, alimentos y otros productos elaborados por campesinos y agrupaciones del territorio, en un espacio pensado para el encuentro directo entre productores y consumidores.
La actividad también incluye promoción de la salud, con exámenes preventivos (EMP) a cargo de equipos del CESFAM 18 de Septiembre y del CECOSF Río Seco, que acercarán prestaciones de salud a la comunidad y reforzarán la importancia del autocuidado.
La Expo Mujer Rural cuenta con la participación de INDAP, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Corporación Municipal de Punta Arenas y organizaciones campesinas y productivas de la región.
La invitación es a llegar este sábado a la Costanera y apoyar con la compra local a quienes cultivan, cosechan y producen en Magallanes, en una jornada que reunirá agricultura, salud y comunidad.
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