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1 de noviembre de 2026

OPERATIVO DE SEGURIDAD DEJA SIETE DETENIDOS Y DECOMISO DE MUNICIONES EN MAGALLANES

​El despliegue del Plan Especial de Seguridad Regional contempló controles policiales, fiscalizaciones comerciales y procedimientos fronterizos en distintos puntos de la región. Entre los resultados se registraron seis detenciones en Puerto Natales y una en Punta Arenas.

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Una nueva jornada del Plan Especial de Seguridad Regional se desarrolló durante la tarde y noche del viernes en Magallanes, con controles y fiscalizaciones en distintos puntos del territorio. El operativo contempló acciones terrestres, aéreas y marítimas, con participación de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Policía Marítima, Gendarmería y Aduanas, entre otras instituciones.

En Punta Arenas, Carabineros realizó 201 controles de identidad y 119 vehiculares, cursó 12 infracciones de tránsito y retiró dos vehículos de circulación. Además, efectuó cinco fiscalizaciones a la Ley de Alcoholes y concretó una detención por una orden judicial vigente. En paralelo, personal de la O.S.11 inspeccionó 25 armas y recibió voluntariamente 138 municiones de proyectil único.

Por su parte, la PDI y Carabineros fiscalizaron a 47 personas en locales comerciales de la capital regional, de las cuales 39 eran extranjeras y ocho chilenas. El procedimiento detectó a cuatro personas en situación migratoria irregular, quienes fueron denunciadas ante la autoridad correspondiente.

En Puerto Natales, un operativo conjunto en el marco de la ronda Centinela dejó seis personas detenidas y 15 infracciones. Cinco de las detenciones correspondieron a órdenes judiciales vigentes y una a desacato de una prohibición de conducir. También se realizaron 143 controles de identidad y vehiculares. En otro procedimiento, en el Complejo Fronterizo Dorotea, se detectaron 350 municiones calibre .22 largo que eran transportadas por un ciudadano argentino.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó la coordinación entre las instituciones y señaló que los despliegues continuarán durante el fin de semana. El Plan Especial de Seguridad Regional busca reforzar los controles, la fiscalización y el intercambio de información entre los organismos participantes.


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