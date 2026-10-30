CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL GARANTIZA JUSTICIA A LA MEDIDA DE LAS PERSONAS MAYORES

​ Como Mes de las Personas Mayores en Chile, octubre resulta una fecha propicia para reflexionar respecto las condiciones de vida de quienes nos preceden, la mayor longevidad de la población y la importancia de brindar un buen trato a nuestros adultos mayores. En Magallanes, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) cuenta con una unidad especializada que, desde el año 2020, se preocupa a nivel regional de las necesidades este grupo etario en el ámbito de la justicia.



La Oficina de Defensa Jurídica Integral para Personas Mayores (ODAM) ofrece una atención preferente y representación jurídica especializada, brindando un servicio adecuado a cada necesidad con enfoque multidisciplinario. Esto, a través de una dupla socio-jurídica que conforman la abogada Johanna Barría Ruiz y la trabajadora social Roxana Jiménez Montanares.



De un tiempo a esta parte, las profesionales han recibido a personas que llegan aconsejadas por un usuario previo o incluso acompañadas de la misma persona a quien antes ayudaron, lo que marca un reconocimiento de la comunidad acerca de poder responder a la expectativa de la gente. En ello, creen que resulta crucial dar posibilidades claras a quien consulta, sumado al hecho de estar capacitándose e informándose en forma permanente.



Aunque en la región pesa la violencia intrafamiliar (VIF), como ODAM reciben más casos de negligencia y abandono que de violencia física, económica y psicológica, lo que conlleva obviamente también a negligencia en los cuidados (por acción u omisión). Aquí depende mucho de si la persona es autovalente, o si tiene alguna situación de dependencia o salud mental (demencia o deterioro cognitivo).



Mención aparte merece el fenómeno de la violencia filio-parental, de hijos que violentan a los padres, argumentando que por ser mayores ya no pueden hacer las cosas, no razonan o ya están con demencia, sólo por no compartir la opinión del hijo. Esto también impacta a nivel de cierto “edadismo institucional”, que deviene en un asistencialismo no solicitado, ni requerido, lo cual tiende a “invisibilizar” a la persona mayor, ya que tampoco es escuchada. De ahí su prioridad de “abordar a la persona por enfoque de derechos”, y no dar por sentado que no saben hacer las cosas o que requieren asistencialismo.



Atenciones y cifras



La ODAM nace del trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las Corporaciones de Asistencia Judicial, que en 2013 acordaron normar la atención jurídica dirigida a la población adulta mayor, ajustándola a sus necesidades y características, de manera de fortalecer su acceso igualitario a la justicia y el pleno ejercicio de sus derechos. Como oficina cuentan con horario reservado en las mañanas, orientando a personas que llegan a consultar espontáneamente, entrevistas judiciales y entrevistas de seguimiento de causas que asumen, incluidas las curadurías. Asimismo, realizan visitas domiciliarias a las personas no autovalentes o que no tienen movilidad, y se vinculan con otras redes como Hospitales, CESFAM, Municipalidades, SENAMA, para tener una intervención más integral.



Entre 2023 y agosto de 2026, la ODAM Magallanes atendió en promedio de 54 a 67 personas mayores al mes. En el mismo período, las causas que la unidad presentó a tribunales promediaron entre 13 y 18 ingresos mensuales. Entre el 40 % y el 52 % de ellas fueron curadurías.



Alejandro Donatti Otárola, director regional de la CAJ, indica que una persona de 60 años o más, para ser usuaria de la ODAM puede ser ingresada de forma espontánea o por derivaciones de Tribunales u otras instituciones. Como oficina regional, destaca que cubren casos en las cuatro provincias y, a diferencia de otras regiones, en que las ODAM ven solo violencia intrafamiliar VIF, en Magallanes tramitan además otras causas de familia, civiles, y penales en contexto de violencia intrafamiliar. Aquí se privilegia una atención de calidad como dupla, siempre en procura de responder cada vez mejor a las necesidades jurídicas propias de este importante grupo etario.



Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, resalta el aporte de esta unidad especializada “para la protección de las personas mayores, como segmento vulnerable de la sociedad, poniendo a su alcance todas las herramientas disponibles desde lo jurídico y desde lo social, a cargo de profesionales con dedicación preferente y exclusiva”. Al respecto, para que esa atención sea reconocida como una defensa integral y especializada de sus derechos, enfatiza que la línea trabaja con un enfoque sociojurídico colaborativo e inclusivo, que une medios y esfuerzos en torno a un objetivo común: garantizar el acceso a la justicia de las personas mayores.



La ODAM de la CAJ atiende en sus oficinas de Magallanes N°809 (esquina Avenida Colón), o bien al correo: [email protected] y teléfono de contacto 61-2746351.

