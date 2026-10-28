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28 de octubre de 2026

SENADOR POR MAGALLANES KARIM BIANCHI CUESTIONA A LA ASOCIACIÓN DE AFP Y A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES EN EL SENADO

​El parlamentario magallánico calificó como una falta de ética y responsabilidad el actuar de las administradoras ante las pérdidas en los fondos previsionales y cuestionó la trayectoria del organismo regulador.

c (7)

Durante la sesión del Senado realizada este 27 de octubre, el senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, dirigió severas críticas a los representantes de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y al Superintendente de Pensiones. En su intervención, el legislador sostuvo que la situación que afecta a los ahorros de la ciudadanía no corresponde únicamente a un debate financiero o político, sino a un problema con un profundo impacto ético y moral para los cotizantes.

En su discurso, el parlamentario cuestionó directamente al Superintendente de Pensiones por su trayectoria profesional entre el sector público y privado, señalando sus pasos por la Comisión para el Mercado Financiero, entidades bancarias, aseguradoras y gerencias de AFP. Bianchi afirmó que este historial genera desconfianza sobre su rol fiscalizador y exigió que la autoridad actúe con firmeza e independencia en el resguardo del patrimonio de las personas trabajadoras.

Asimismo, el representante magallánico rechazó la justificación expresada por la Asociación de AFP respecto al denominado "efecto manada" para explicar las recientes decisiones financieras del sistema. Bianchi argumentó que existe una conducta coordinada entre las administradoras al tomar decisiones idénticas que han perjudicado directamente el bolsillo de los cotizantes de menores recursos, cuestionando la presencia de una verdadera competencia dentro del mercado previsional.

Finalmente, el senador recordó que presentó con anterioridad un proyecto de ley enfocado en resguardar los fondos de los afiliados e impedir retiros mientras existan pérdidas financieras. En esa línea, Bianchi enfatizó en la necesidad de establecer responsabilidades concretas y sanciones efectivas para quienes hayan administrado de manera irresponsable los recursos de los trabajadores, señalando que las comunicaciones escritas de las administradoras no resuelven el daño causado a los futuros jubilados.


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