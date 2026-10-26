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26 de octubre de 2026

VERÓNICA VILLARROEL CAUTIVÓ AL PÚBLICO CON UN TEATRO MUNICIPAL REPLETO EN PUNTA ARENAS

​La destacada soprano chilena protagonizó una gala junto al dúo Il Sogno, en un espectáculo gratuito de primer nivel para la comunidad.

CONCIERTO LÍRICO VERÓNICA VILLARROEL (2)

Con un Teatro Municipal José Bohr completamente lleno, Punta Arenas vivió una noche dedicada a la música y la lírica con la presentación de la reconocida soprano chilena Verónica Villarroel, quien compartió escenario con el dúo Il Sogno en una gala que combinó obras de ópera con canciones populares. El espectáculo formó parte de la programación cultural impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas y la Fundación Municipal de Cultura.

El alcalde Claudio Radonich destacó el compromiso municipal de generar oportunidades para que los vecinos accedan a espectáculos de alto nivel sin tener que salir de la región. "El trabajo que hemos hecho como Municipalidad y Fundación Municipal de Cultura es justamente permitir que nuestros vecinos puedan acceder a estos eventos. Hoy estamos con Verónica Villarroel, una de las grandes figuras líricas de nuestro país, junto al grupo Il Sogno, que también hemos tenido anteriormente en nuestra programación. Para nosotros, esto es una responsabilidad, lograr que nuestra ciudad sea parte de los circuitos culturales de Chile", señaló.

La autoridad comunal recalcó que la presentación fue financiada íntegramente por el municipio y su fundación cultural, como parte de una agenda que busca ofrecer una variedad de expresiones artísticas a la comunidad. En ese sentido, adelantó que durante el último trimestre continuarán las actividades musicales y escénicas, con galas de los elencos municipales, jazz, tango, una nueva producción del musical La Novicia Rebelde, con cinco funciones, y la conmemoración de los 50 años del Canto a Magallanes, junto al grupo Alturas.

Por su parte, Verónica Villarroel expresó su emoción por regresar al Teatro Municipal de Punta Arenas y reencontrarse con el cariño del público. La artista recordó que había visitado el recinto a comienzos de la década del 2000, antes de su restauración, y destacó tanto sus condiciones artísticas como la historia de quienes han trabajado en él. "Fue maravilloso. Cuando llegaba al teatro, una persona se acercó a abrazarme y a decirme cosas muy lindas porque había trabajado aquí. Después, al cruzar la calle, también recibí mucho cariño de la gente. Es emocionante encontrar un espacio tan importante en nuestro país, prácticamente al fin del mundo, con un teatro así y un piano maravilloso", comentó.

La soprano también hizo un llamado a cuidar y mantener vivo este espacio cultural, destacando que su valor no reside únicamente en el edificio, sino también en las personas que lo hacen posible y en las experiencias artísticas que allí se desarrollan. Sobre el repertorio de la velada, explicó que la propuesta buscó combinar distintos estilos para llegar a públicos diversos. "La mezcla fue muy buena, porque primero hicimos áreas de óperas, algunas conocidas y otras no tanto, pero todas muy hermosas y románticas. Después pasamos al crossover, incorporando piezas más populares, para terminar nuevamente con algo clásico. Fue una combinación pensada para todos los gustos", detalló.

La experiencia también fue valorada por los asistentes, quienes destacaron la posibilidad de disfrutar en Punta Arenas de artistas de trayectoria internacional. Marioly Fernández, quien acudió al concierto junto a su suegro, manifestó su satisfacción por la iniciativa. "Fue genial y espectacular tener estas instancias y poder ver a artistas importantes que vienen a la región. Estamos tan lejos que no siempre tenemos la oportunidad de apreciar este tipo de espectáculos, por eso es muy valioso. Aprovechamos las invitaciones y vinimos a disfrutar de algo muy bonito", expresó.

Con el recinto lleno y una positiva respuesta del público, desde el municipio invitaron a la comunidad a seguir las redes sociales oficiales para conocer las próximas actividades y espectáculos programados en la ciudad.

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