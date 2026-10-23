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23 de octubre de 2026

DECLARACIÓN PÚBLICA | SOCIEDAD DE RENTAS INMOBILIARIAS SOBRE LA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

Por Sociedad de Rentas e Inmobiliarias

c

Ante recientes afirmaciones públicas sobre la concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), Concesionaria de la Zona Franca, deja constancia de los siguientes antecedentes, para que la discusión sobre el futuro se apoye en hechos:

· La mesa de trabajo sobre el futuro de la Zona Franca fue convocada por el Gobierno Regional de Magallanes y reúne a alrededor de sesenta actores públicos y privados: entre ellos el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, el BID, Corfo, la Cámara Franca, usuarios, gremios, la academia y ex autoridades regionales. Su plan de cinco meses aborda la eventual ampliación del recinto, los recintos remotos y la incorporación de servicios, y busca reunir insumos para elaborar los términos de referencia de la futura licitación, que el Gobierno Regional ha señalado que elaborará junto con Hacienda. SRI participa como un convocado más, aportando antecedentes y experiencia.

· Las diferencias entre la Concesionaria y la Intendencia entre 2015 y 2017 se resolvieron mediante una negociación directa, tal como lo establece el contrato de concesión (cláusula trigésima segunda, de solución de controversias). El acuerdo consta en escritura pública. En el proceso participaron la Intendencia, la Seremi de Hacienda, el Consejo de Defensa del Estado, la Tesorería y Aduanas. La transacción fue aprobada por el Consejo de Defensa del Estado, informada por la Dirección de Presupuestos como favorable al interés fiscal y aprobada por el Ministerio de Hacienda (Resolución Exenta N° 359, de diciembre de 2016). El acuerdo dio por superadas definitivamente las divergencias y SRI cumplió en plazo las obras y compromisos que de él se derivaron. No existen materias pendientes respecto de este acuerdo.

· La concesión actual nace de una licitación pública internacional que debió repetirse. En diciembre de 2006 la Intendencia adjudicó el proceso al concesionario saliente; en enero de 2007 la Contraloría Regional devolvió esa resolución sin tramitar por vulnerar la igualdad de los oferentes, y la Intendencia invalidó el proceso. La nueva convocatoria se dirigió a quienes habían adquirido las bases y se presentaron tres ofertas. Una comisión integrada por la Intendencia, el Seremi de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y el Seremi de Economía propuso por unanimidad la mejor: 28% de los ingresos brutos como precio anual, 211.000 UF de pago inicial y 6% de reinversión (frente a 26%, 192.512 UF y 6%, y a 24%, 180.000 UF y 7%), con la nota final más alta: 9,3 frente a 9,1 y 8,7.

· SRI respalda con hechos su compromiso con Magallanes. En 2026 el precio de la concesión alcanzó cerca de $4.700 millones pagados al Gobierno Regional, y desde 2008 se han transferido más de $43.500 millones para inversión social. La Zona Franca de Punta Arenas recibe más de 10 millones de visitas al año y, a diciembre de 2025, sostenía 2.775 empleos directos, 53% de ellos de mujeres. La superficie arrendada del recinto se multiplicó 2,27 veces desde 2007. Hechos concretos, compromisos concretos.

Punta Arenas, 22 de octubre 2026
Ante recientes afirmaciones públicas sobre la concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), Concesionaria de la Zona Franca, deja constancia de los siguientes antecedentes, para que la discusión sobre el futuro se apoye en hechos:

· La mesa de trabajo sobre el futuro de la Zona Franca fue convocada por el Gobierno Regional de Magallanes y reúne a alrededor de sesenta actores públicos y privados: entre ellos el Ministerio de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, el BID, Corfo, la Cámara Franca, usuarios, gremios, la academia y ex autoridades regionales. Su plan de cinco meses aborda la eventual ampliación del recinto, los recintos remotos y la incorporación de servicios, y busca reunir insumos para elaborar los términos de referencia de la futura licitación, que el Gobierno Regional ha señalado que elaborará junto con Hacienda. SRI participa como un convocado más, aportando antecedentes y experiencia.

· Las diferencias entre la Concesionaria y la Intendencia entre 2015 y 2017 se resolvieron mediante una negociación directa, tal como lo establece el contrato de concesión (cláusula trigésima segunda, de solución de controversias). El acuerdo consta en escritura pública. En el proceso participaron la Intendencia, la Seremi de Hacienda, el Consejo de Defensa del Estado, la Tesorería y Aduanas. La transacción fue aprobada por el Consejo de Defensa del Estado, informada por la Dirección de Presupuestos como favorable al interés fiscal y aprobada por el Ministerio de Hacienda (Resolución Exenta N° 359, de diciembre de 2016). El acuerdo dio por superadas definitivamente las divergencias y SRI cumplió en plazo las obras y compromisos que de él se derivaron. No existen materias pendientes respecto de este acuerdo.

· La concesión actual nace de una licitación pública internacional que debió repetirse. En diciembre de 2006 la Intendencia adjudicó el proceso al concesionario saliente; en enero de 2007 la Contraloría Regional devolvió esa resolución sin tramitar por vulnerar la igualdad de los oferentes, y la Intendencia invalidó el proceso. La nueva convocatoria se dirigió a quienes habían adquirido las bases y se presentaron tres ofertas. Una comisión integrada por la Intendencia, el Seremi de Hacienda, el Servicio de Impuestos Internos, Aduanas y el Seremi de Economía propuso por unanimidad la mejor: 28% de los ingresos brutos como precio anual, 211.000 UF de pago inicial y 6% de reinversión (frente a 26%, 192.512 UF y 6%, y a 24%, 180.000 UF y 7%), con la nota final más alta: 9,3 frente a 9,1 y 8,7.

· SRI respalda con hechos su compromiso con Magallanes. En 2026 el precio de la concesión alcanzó cerca de $4.700 millones pagados al Gobierno Regional, y desde 2008 se han transferido más de $43.500 millones para inversión social. La Zona Franca de Punta Arenas recibe más de 10 millones de visitas al año y, a diciembre de 2025, sostenía 2.775 empleos directos, 53% de ellos de mujeres. La superficie arrendada del recinto se multiplicó 2,27 veces desde 2007. Hechos concretos, compromisos concretos.

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MESA DE ZONA FRANCA: SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO COMIENZA A DEFINIR DIAGNÓSTICOS Y VISIONES DE FUTURO

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